La propuesta de trío “muy conveniente” que le hicieron a Jimena Barón

La artista multifacética hace explotar las redes sociales cada vez que comparte una fotografía de ella misma o de sus salidas nocturnas con amigos. Jimena Barón es dueña de un cuerpo ejercitado y siempre se lo halagan; hasta en la verdulería, donde recibió una propuesta “muy conveniente” y ardiente.

La actriz, cantante y jurado de “La academia” nunca se guarda nada y esta vez compartió una divertida situación que vivió en el comercio cercano a su casa. Ella es vegetariana desde hace un tiempo y siempre muestra sus platos y ensaladeras colmadas de verduras y frutos secos que tientan a cualquiera.

Pero en su última visita a su verdulero amigo, ella le reveló que era fiel ante la apertura de un nuevo negocio igual y la situación se puso hot con la respuesta del vendedor. Así lo contó en Twitter.

“Abrieron una verdulería al lado de la verdulería donde compro siempre, le digo al verdulero ‘viste que yo soy fiel, no compro al lado’ y me contesta ‘igual yo no soy celoso, podemos tener una relación abierta’”; y Jimena remató el mensaje con : “No pensé que me llegaría así la propuesta”.

Con más de 28 mil corazoncitos y cientos de retuits, Jimena abrió un hilo interesante en el que se sumó Cinthia Fernández y con humor le dijo que aceptara “la propuesta”: “Yo q vos agarro viaje jajajajaja lo cara q está la verdura Mabel jajajajaj”.

Tiempo atrás, la joven le respondió a sus 5.7 millones de seguidores sobre si se anima a hacer un trío en su intimidad y ella no se hizo la desentendida y respondió con sinceridad.

“Nunca hice, chicos. Honestamente, no me tienta la situación. Son dos culeados. Miren si uno la está rompiendo y el otro haciendo cualquier cosa, ¿cómo dirijo la batuta? Ahí, con tanto chorizo…”, confió en un vivo de Instagram.

Lo cierto es que Barón está soltera y aprovecha cada situación para conocer gente en redes y en “Showmatch” le buscan candidatos. Hasta el momento no aparece el indiciado por lo que ella se divierte coqueteando y mostrándose híper sensual.