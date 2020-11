La preocupación de Rochi Igarzábal porque su hija “es abducida” por las pantallas

Los niños de hoy saben manejar mejor que los adultos los celulares y tablets, y para muchos padres, el tiempo que ellos pasan frente a las pantallas es algo preocupante. Rochi Igarzábal es madre de Lupe, de cuatro años, y reveló que la pequeña, cuando está con un dispositivo tecnológico, “se abduce”.

En una entrevista para radio Mitre Live, la actriz de varias ficciones de Cris Morena compartió su método para equilibrar el uso de pantallas y el juego “off line” de Lupe. “Yo soy bastante hincha coco con el tema. De chiquita disfrutó mucho el aire libre. De compartir con ella y cuando está con una pantalla en frente se abduce. Le pasa a la mayoría de los niños. Quedan hipnotizados frente a la pantalla. Le pregunto algo y no me contesta. En casa no tenemos tele. Potenciamos lo que es la música todo el día”, confió.

“Cuando va a lo de los abuelos o va a lo de alguna tía trato de que sea limitado el uso de la pantalla. No tiene celular y no tiene tablet. Le encantan las películas pero tratando de llevarlo. En este momento con la pandemia es complicado. Tengo que hacer malabares con el laburo. Me pasa eso. No soy mucho de tranzar con el tema de la televisión porque me gusta verla cuando se le ocurren cosas nuevas”, agregó.

Además, Rochi precisó que no tienen tele en la casa: “Uno tiene como incorporado que en la casa tiene que haber televisión. Es re loco. Te mudas sola y tenés que tener televisión en tu casa. Nosotros, en realidad, con Milton vemos series o alguna película que nos recomiendan. Pero también somos muy activos”.

Tras la charla radial, la artista de “Casi ángeles” se volcó a Instagram y subió un post reflexivo con dos postales junto a su niña: