La preocupación de Miguel Ángel Cherutti al enterarse del caso de COVID 19 en Telefé

El viernes de la semana pasada, el ciclo conducido por Lizy Tagliani, “El Precio Justo” tuvo a varios invitados porque además del programa del día, se grabó otro extra para el feriado del lunes 15 de junio.

Entre los participantes a jugar con la conductora, estuvo Miguel Ángel Cherutti quien al enteraste del positivo al coronavirus de uno de los integrantes de la producción del ciclo de Telefé, se mostró preocupado.

A partir de la noticia del caso positivo, todas las figuras que estuvieron junto a Lizy y a su equipo, deberán guardar una cuarentena más estricta a modo preventivo.

Con el miedo y la incertidumbre de ser un potencial contagiado, Cherutti comentó: “ Me llamó una de las productoras para decirme que me quedara tranquilo porque la persona que está infectada no tuvo contacto directo conmigo, ni con otros participantes. Igual te quedás un poco shockeado. Pregunté y averigüé absolutamente todo… No me quiero dar manija, creo en lo que me dijeron en el canal. Su protocolo es muy estricto y, bueno, estoy tranquilo”, dijo el humorista a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Preocupado pero consciente de que el hisopado pueda dar positivo, Cherutti comentó: “En el caso de que surjan malas noticias en las próximas horas, seguramente, tomaré las medidas de aislamiento correspondiente para cuidar a mi familia, pero no creo que pase nada. Hace un rato me llamó uno de los productores del programa y me dijo que se hizo el hisopado y le dio negativo”.