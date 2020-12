La polémica frase del hermano menor de Diego Maradona al referirse a los hijos del Diez

El hermano de Diego Maradona se lamentó porque no llegó al velorio del ex futbolista y lanzó una polémica frase en relación a los hijos del Diez. Desde Italia, Hugo Maradona brindó una entrevista telefónica para Intrusos (América).

El menor de los siete hermanos se mostró molesto con la decisión de la familia de terminar el funeral de Diego a las 16 del jueves pasado. El “Turco” contó que con su familia estaban haciendo todos los preparativos para viajar a la Argentina pero que se dieron cuenta que no iban a llegar a tiempo.

“La bronca mía fue que ya habíamos programado todo el viaje, todo el apuro. Me da bronca no despedirlo a mi hermano. Pero bueno, allá ellos lo que decidieron”, comentó.

“Por respeto hacia mí y después hacia la gente, ¿por qué el apuro? La gente se quedó con el sabor amargo. La gente no quería llevarse el cajón en el hombro, quería mirarlo de lejos por lo menos. Pero bueno, son decisiones que yo no entro y no me interesa quién entró. Allá ellos con su conciencia”, dijo.

“Yo hablé con Gianinna y me dijo: Padrino, mirá que mañana a las cuatro cerramos el cajón`. Y bueno, me tuve que quedar. Son decisiones que toman ellos, no las comparto. Pero son las hijas y hay que acatar las decisiones de ellas. Son las hijas. Y no me preguntes por qué digo ‘son las hijas’”, afirmó.

De esta manera y ante la mirada incómoda del conductor y los panelistas, Hugo diferenció a Dalma y Giannina del resto de los hijos de Maradona.

“A Jana la conocí poco. A Diego Fernando lo conocí poco. A Diego Jr. lo conocí poco. Yo soy padrino de Gianinna. Creo que hay cosas por solucionar y que no se solucionaron. Hay cosas que son largas y revolver estas cosas”, explicó.

En un momento la periodista Débora D’Amato le recordó que Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando habían sido reconocidos por su hermano y que de hecho tenía relación con todos ellos.

“Sí, cambió su posición. Pero sigo pensando siempre lo mismo. Como se dice, ¿no? los hijos son los que se ven crecer. Es muy largo”, afirmó. A lo que Jorge Rial respondió: “Hijos son todos, los que criás, los que parís”.

“Yo no estoy diciendo que no son hijos. Lo que pasa es que hay que respetar también. Para mí son todos hijos y los quiero a todos por igual. Con las que más confianza tengo son con mi ahijada y con Dalma. Son (todos) mis sobrinos pero no los viví”, dijo el Turco.