La polémica “bienvenida” de Luis Ventura a Marcela Tauro: “Que Dios la ayude”

En la tarde del martes, se dio a conocer que finalmente, Marcela Tauro ya no será parte de “Intrusos” y que continuará su carrera televisiva en “Fantino a la Tarde”. El movimiento dentro de los programas de América demoró más de un mes y provocará un histórico reencuentro entre dos viejos conocidos: la panelista y Luis Ventura.

La relación entre ellos no había quedado en los mejores términos, cuando en 2014 el presidente de APTRA dejó su lugar en el ciclo de espectáculos peleado con su ex amigo Jorge Rial y distanciado de casi todos sus ex compañeros.

Pero la mala relación con el conductor, parece ser el punto de acercamiento que podría recomponer el vínculo entre los periodistas que trabajaron juntos por más de 11 años, incluso ya se dio un primer gesto, al menos desde lo profesional, con “el visto bueno” de Ventura a la incorporación de Tauro al ciclo que comanda Alejandro Fantino.

Con todavía algunos reparos en lo personal, el ex DT de fútbol dijo en diálogo con Clarín que no era su intención interferir en la llegada de su colega: “Está todo bien, yo no juego con el pan de una familia. Mi posición es la misma, pero el laburo es sagrado. Yo no siento nada. Vivo feliz con mi vida, mi familia y mi trabajo. Que Dios la ayude y a mí no me desampare”.

“Me lo preguntaron las autoridades de la empresa y la producción del programa, y yo estuve de acuerdo”, dejando lugar a pensar que todos los rencores del pasado podrían quedar en el olvido.

Antes de confirmar su llegada al programa que va justo después de “Intrusos” en la grilla, Tauro también había dejado abierta la posibilidad a, al menos, una charla con su Luis. “Fui muy amiga de él. Ha sido muy buen compañero, además. No puedo decir nada, en algún momento pasará e iremos a tomar un café”, dijo cuando le preguntaron si su salida del ciclo de Rial era parecida a la de ella.