¡La peor comparación! Lola Latorre está indignada porque le dijeron que se parecía a Peter la Anguila

Este miércoles Lola Latorre y Lucas Spadafora participaron en la gala de cumbia del “Cantando por un Sueño” (El Trece) y el puntaje del jurado fue muy bajo para su interpretación de “Deja de Llorar” del Polaco.

Inmediatamente en Twitter, los haters y los fanáticos de la hija de Yanina Latorre comenzaron a escribir sobre la joven y algunos mensajes molestaron mucho a la estudiante de abogacía.

A través de la red del pajarito la joven manifestó: “Hola a todxs! Quería contarles que voy a cerrar twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas. Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, lxs quiero”, dijo Latorre.

Hasta Marcela Baños fue durísima con los jóvenes al tuitear “¿Y la cumbia?” como gran conocedora del género musical y conductora de “Pasión de Sábado” (América).

Este viernes Lola se comunicó con “LAM” (El Trece) y dijo: “Desde la primera gala me puse mal por muchos comentarios. No de la crítica porque me la banco y obvio que estamos para aprender pero, hay mucha violencia. Hay comentarios muy agresivos. Como puse en el tuit, no estoy preparada para leerlo. Lo mejor fue dejar Twitter, dejar mi cuenta ahí en stand by para más adelante cuando sea lo suficientemente fuerte”, comentó.

Luego agregó: “Ya cuando el comentario no es constructivo. Porque hay comentarios que no son respecto al canto, porque cuando cantamos la cumbia todo el mundo diciéndome anoréxica. Cosas muy agresivas que no tienen nada que ver, que no me suman ni me sirven para crecer”, se justificó la joven y finalmente dijo que llegó a su límite cuando en un mensaje vio que la compararon con Peter La Anguila y diciendo que soy anoréxica como él.