La pelea de Connie Ansaldi con sus seguidores a causa de las vacunas

La reciente noticia de que el presidente Alberto Fernández se había contagiado luego de vacunarse contra el Covid-19, ha recibido todo tipo de respuestas. En el caso de Connie Ansaldi, un montón de dudas sobre la efectividad de las vacunas. Por eso fue que en un principio la periodista se dirigió a sus casi dos millones de seguidores por Twitter para preguntar sobre este tema, pero algunos le contestaron de una manera que no le gustó.

Los usuarios no tuvieron paciencia en explicarle luego de que ella preguntara si el presidente había sido inoculado con la vacuna Sputnik V, después de enterarse que este había dado positivo de Covid-19. Su respuesta dejó a muchos callados.

“Voy a empezar a bloquear (cosa que amo) a cualquiera que me vuelva a explicar lo mismo que ya me explicaron. Cuando uno no sabe: pregunta. Cuando le responden y aclara: fin del tema. Son más intensos que Luli y Martin”, escribió haciendo una clara alusión a Luciana Salazar y Martín Redrado, que desde hace tiempo vienen a las vueltas y con varios enredos legales. “Algunos no saben soltar. No quisiera ser sus ex”, terminó poniendo en un segundo tweet.

Los tweets de la periodista.

Mejores respuestas para Connie

Fue por esta reprenda que la periodista logró conseguir mejores explicaciones a sus dudas: “Si, se había vacunado en enero pero la vacuna no evita el contagio. Te podes contagiar igual (y a otros) pero hay menos posibilidades de terminar necesitando respirador o morir”, le explicaba uno. “Así tal cual: no evita el contagio, sí baja la gravedad del cuadro.Por eso no es solo vacunarse, además, hay que continuar con el cuidado. Israel tiene gran cantidad de vacunados, aumenta la inmunidad general, bajan los contagios”, le continuó otro. “Yo vacunada con Pfizer también debo seguir cuidando, igual le falta el PCR para asegurar que es Covid, el antígenos positivo es normal es un vacunado tiene antígenos positivo”, reconoció una mujer por las redes.

“Bueno, igual sirve para recordar que hay que seguir con las medidas de cuidado. Si el mismísimo presidente, vacunado y todo, se agarra otra vez Covid, imagínate vos Ernesto que te pones el barbijo con la nariz afuera la que te podes pescar”, fue su respuesta final, reflexionando a pesar de que el dirigente del Frente de Todos no tuvo coronavirus previamente.