La participante de MasterChef con la que ninguno de sus compañeros se quiere enfrentar

No han pasado ni dos días y está participante ya impone respeto entre sus compañeros de piso. Si bien el MasterChef Celebrity 2020 ya ha dado bastante para hablar, entre los bloopers de Vicky Xipolitakis y las revelaciones místicas del vegetarianismo de Patricia Sosa, la verdad es que casi todos los que concursan han buscado evadir el drama.

El jurado más complicado es claro, Germán Martitegui ya ha ido impartiendo retos por todo el estudio y haciendo fuertes críticas sobre los platos presentados. Incluso tuvo un encontronazo con Fede Bal en la primera noche, luego de que el participante quisiera bromear insinuando que el jurado no tenía lágrimas para llorar.

En ese momento Martitegui apuntó contra el desorden del hijo de Carmen Barbieri: “Esto está desordenado, tenés todo tirado. No tenés un orden. Yo quiero lo que te dije”. Bal dejó pasar el comentario, aunque después el jurado le volvió a apuntar haciendo un amague en la devolución a su bocaccia: “Me gustó… tu vincha”. Fede no se dejó perturbar, y atribuyo la mala onda del jurado a una coraza que no quiere dejar bajar. “Se hace el duro”, declaró después.

Sin embargo, uno de los participantes ya tiene fama de carácter fuerte y más de uno de sus contrincantes han declarado que les genera un poco de temor tener que enfrentarse contra ella en algún momento. Se trata de la influencer Belu Lucius.

La instagramer no solo es la más temida, sino una de las favoritas del público.

“Hay una con la que no se quieren meter que fue la sorpresa”, contó el periodista Gustavo Méndez en Confrontados. “Cocina bien, mostró una personalidad muy picante y la miran de reojo. Es Belu Lucius, le tienen mucho respeto porque tiene mucho carácter”, agregó sobre la influencer.