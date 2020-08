La odisea de Belén Pouchán: la bailarina está varada en Dubai y no sabe cuándo llegará a su destino

Como muchos pasajeros de líneas aéreas a los que se les complica volar en medio de esta pandemia, Belén Pouchán vivió una pesadilla cuando quiso viajar por trabajo y lo compartió en sus redes sociales.

Fuera del país desde diciembre, la rubia contó que vivió las peores 48 horas de su vida cuando intentó viajar para trabajar en un dinner show.

En marzo la ex bailarina de Showmatch cumplió la cuarentena y decidió viajar a España en donde luego de esperar unos meses consiguió un pasaje para volar hacia Madrid pero, a punto de subir al avión no la dejaron volar.

“Estaba todo perfecto y a punto de subirme al avión me dijeron ‘no podés viajar’”, contó la rubia en Instagram y detalló la odisea similar a la de la película de Tom Hanks “La Terminal”.

“Me apartaron y me explicaron que no podía irme a España porque no tenía los papeles, no podía volver a la Argentina porque no hay vuelos y tampoco podía quedarme en Dubai porque se me vencía la visa el 10 de agosto. Entonces me tiraron una maravillosa opción: ‘Elegí algún país que no necesite visa y andá, como Hong Kong’”, recordó.

Pouchán dijo que no estuvo dispuesta a tomar algunas de las alternativas que le ofrecían porque no tenía el dinero necesario: “No me daban explicaciones, se reían. Había gente que hablaba en árabe, otros en inglés...”, siguió. Finalmente la bailarina recibió ayuda de un amigo de Dubai que “se recorrió todas las oficinas para que me dejaran salir y lo consiguió”.

“Es todo muy loco lo que me está pasando, es para una película”, dijo Belén que aún está en un hotel de los Emiratos Árabes que le pagó la aerolínea durante tres días.

A partir de ahora la joven deberá gestionar una nueva visa laboral y mantenerse por cuenta propia.