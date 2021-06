La nueva vida de Manuel Navarrete: dejó a Marcelo Tinelli y ahora vende pizzas y empanadas

Manuel Navarrete fue uno de los productores predilectos de Marcelo Tinelli en Showmatch, pero hace tiempo dejó atrás esa vida y decidió probar suerte en Europa, más precisamente en España, donde se gana la vida vendiendo pizzas y empanadas.

“Acá es distinto. Acá se respeta todo. Acá hay problemas, pero es muy diferente. Acá importan la cultura, el respeto, las leyes. Mi hijo estudia y estamos tranquilos porque no hay tantos problemas de robo como en la Argentina”, señaló Navarrete en el programa El Espectador, transmitido por CNN Radio.

En Showmatch .

El ex productor arribó al viejo continente con su mujer y su hijo de 14 años, para ello tuvo que hacer algunos sacrificios como vender los locales de venta de zapatos que tenían en la Argentina. Gracias a lo obtenido, pudieron reinventarse: “Ella trabajaba muy bien, era como una Guillermina Valdes con los zapatos. Le iba bárbaro y tenía varios locales, pero hay otras cosas que complican mucho el panorama y hace que la balanza se incline”, confesó.

En el transcurso de la entrevista, Navarrete contó que pudo comprar siete franquicias de comida y que por ahora abrió dos de los negocios, donde atienden a varios argentinos: “La empanada que más sale no es la de carne, es la de pollo. No es que yo estoy amasando o cocinando en el horno, para eso tenemos gente especializada. Yo estoy en el manejo de los locales”, aseguró Manuel, que además confiesa que los españoles están encantados con su emprendimiento.

Sobre su relación con Marcelo Tinelli, el ex Bailando reveló que mantiene una buena relación y se explayó sobre su salida de los medios: “Yo me había ido de Ideas del Sur. Había renunciado. Pero yo no renuncié ni a ShowMatch ni a Marcelo Tinelli. Renuncié a una empresa que era de Cristóbal López, que era algo diferente. ¿Se entiende? Incluso con Marcelo y con los muchachos cada tanto tengo contacto. Hace poco hablé con el Chato Prada y me dijo ‘fijate si se puede hacer algo allá en España, porque sería interesante’”.

Recordemos que Navarrete, además de su rol como productor del ciclo de ElTrece, se dio a conocer por su participación en el Bailando 2011, certamen en donde fue uno de los personajes favoritos del público y del propio Tinelli, que cada tanto le daba lugar en el piso y minutos de aire.