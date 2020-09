La nueva vida de Charlotte Caniggia: hábitos saludables, cero alcohol y sin choripanes

La cuarentena ha provocado todo tipo de cambios vitales, y mientras algunos han dejado el gimnasio y se han refugiado en manjares todos los días, otros le han buscado la vuelta positiva. Como Charlotte Caniggia, que entre sus declaraciones confesó que ha dejado de lado el alcohol y los choripanes, aunque no se sabe si será para siempre.

A pocos días de sumarse al Cantando 2020 junto a Martín Baclini, la mediática visitó ayer El Trece, con una entrevista en “Mujeres”. “Estoy bien, tranquila, en mi casa de Puerto Madero. Me cuido mucho, estoy como loca con mi alcohol en gel, mi barbijo, y no voy a ningún lado: estoy antisocial. Sólo voy a caminar al parque si no hay gente. No salgo ni para hacer las compras, porque va mi novio, Roberto Starino Landi. Yo no salgo, él hace todo”, contaba Charlotte al grupo de entrevistadoras.

Entre sus muchos cambios, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul se adapta muy bien a una vida tranquila y su nuevo rol de ama de casa, dejando atrás aquellas épocas en que bebía mucho champagne y salía de fiesta con su hermano Alex.

Sorprendió ademas con un cambio de look radical, con un negro azabache que termina la larga racha del rubio. Su nuevo estilo fue muy elogiado por Teté Coustarot.

Pero dejó a todas sin habla al contar sus nuevos hábitos alimenticios, una dieta que Charlotte ha decidido tomarse en serio: “Me gusta comer sushi y nada de carnes rojas. Pero sí como pollo, normal, como cualquiera. Cuando era más gordita comía choripanes, pero ya no porque trato de cuidarme. No como postres, no tomo gaseosas y no tomo más alcohol. En toda la cuarentena no tomé ni un vasito de vino. Usé la cuarentena para cuidarme más. Desayuno con palta, huevo, tomates cherry. Tengo 27 años y ya necesito empezar a cuidarme”, dijo entre risas.