La niñera de Nicole Neumann defiende a Fabián Cubero: “Lo da todo por sus hijas”

Sigue el escándalo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Y a la denuncia que él le hizo a la modelo por no dejar a sus hijas salir con él, se le suma la declaración de una ex niñera de la rubia que la deja mal parada.

Se trata de Alejandra, quien era empleada de Nicole y que bien conoce cómo es la dinámica familiar; ella trabajó diez años cuidando a Indiana, Allegra y Sienna.

La mujer envió un audio al programa “El show del problema”, en el cual la novia del futbolista, Mica Viciconte, es panelista. “La relación que tienen las chicas con Mica la verdad que es excelente. Las chicas la adoran. Mica es súper compañera con ellas, las ayuda en todo. Me quedé sorprendida desde día día uno cuando la conocí a Mica de la buena onda que pegó rápidamente con las chicas”, se la escucha decir.

Además, la ex niñera contradijo a Neumann: “Trabajé 10 años con Nicole y trabajé en las dos casas cuando Fabián conoció a Mica. Cuando iba a trabajar a la casa de Mica, a mí no me daban mucha bolilla las chicas porque estaban arriba de ella. Hasta ahora, que voy cada tanto a la casa de ellos porque como trabajé mucho tiempo con Fabián y Nicole, las conozco a las nenas de bebés. Quedamos con una buena relación con ellas y cada tanto las voy a ver”.

Y defendió a Cubero: “Fabián es una excelente persona, un papá al cien por ciento, que da todo por sus hijas. A veces me sorprende las cosas que dice la otra parte porque uno estando ahí sabe todo. Y la verdad es que él da todo por sus hijas, es un excelente padre. Conociendo lo que pasa de las dos partes esto te pone mal. Espero que esto se solucione por el bien de todos y se lleven mejor. Yo las adoro a las chicas”.

Luego de pasar el material en vivo, el jugador de Vélez se comunicó con el programa y sumó: “Ale trabajó desde que nació mi hija mayor, la conozco hace muchos años y cuando dejó de trabajar en la casa de Nicole me puse al tanto de la situación de ella para resolverla”.

En ese momento, Nicolás Magaldi interrumpió a Cubero: “Estás siendo prolijo porque tengo entendido que Nicole la echó y vos te hiciste cargo de su indemnización”. Y Fabián sumó: “Sí, yo soy muy respetuoso con la gente que trabajamos y la verdad es que me hice cargo de toda la situación hasta que consiguió otro trabajo. Es una empleada que estuvo siempre al pie del cañón con las nenas y una chica muy respetuosa”.