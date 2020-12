La NASA premió a Nicolás Paladini y Rocío Guirao Díaz lo felicitó por las redes

Al finalizar un año marcado por la pandemia del coronavirus y con más tiempo en casa para dedicarse a los pasatiempos, Nicolás Paladini descubrió su pasión por los telescopios y las fotografías a las estrellas.

Es así que luego de mucho estudio y de largas noches en vela mirando al cielo, el empresario se animó y participó en un certamen internacional de astrofotografía al retratar La Nebulosa del Águila.

Feliz con su toma, a comienzos de noviembre el marido de la modelo compartió en sus redes su foto que luego envió al concurso internacional.

“Les comparto mi foto de Messier 16 o La Nebulosa del Águila, que también es conocida como M16. Es una nebulosa de emisión que rodea un cúmulo abierto. Está ubicada en la constelación Serpens a unos 7.000 años luz de distancia de la Tierra”, comentó Paladini.

“La nebulosa del Águila es parte de una nebulosa de emisión con aproximadamente 8100 estrellas, que están mayormente concentradas en la zona al noroeste de los pilares”, completó el empresario.

Lo mejor de todo es que en el concurso su foto ganó y Paladini lo festejó en sus redes sociales: “¡Hoy es un gran día! Una de mis fotos fue ganadora de la ‘Foto del día’ de la NASA (premio APOD). El mayor reconociendo para un Astrofotografo. @nasa_apod @astronomypicturesdaily Quiero agradecer a todos los que me han dedicado su tiempo y me han enseñado a ser un mejor fotógrafo. ¡Esto me motiva a seguir mejorando!”.

Rocío orgullosa de la labor de su marido escribió: “Te felicito amor por este reconocimiento de la NASA. Sos mi orgullo”.

Otra de las noticias que dio a conocer la pareja es que en febrero la familia se radicará en Miami.