La Mona Jiménez contó una experiencia reveladora que tuvo con Carlos Tévez

Nuevamente, Jey Mammon tuvo un invitado de lujo en su programa de las noches de América. En esta oportunidad, el querido actor recibió a Carlos “La Mona” Jiménez en el living de su ciclo.

En su interesante charla en donde repasó su vida y logros, el cordobés mencionó que tiene poderes mágicos y es capaz de anticipar lo que le sucederá a la gente.

Sorprendidos por el relato, el conductor y los panelistas comenzaron a indagar sobre el tema y La Mona no dudó en contar su experiencia con Carlos Tévez.

El cantante, conoció al futbolista a los 15 años cuando apenas estaba dando sus primeros pasos en las ligas mayores: “Me contó que jugaba en la reserva y dije ‘el año que viene estas en primera, acuérdense las palabras que le digo yo. ‘El año que viene juega en Primera y en cuatro años va a estar jugando en la selección argentina’. Y así sucedió. Algo debo tener”, recordó La Mona dejando a todos en silencio.

Como no podía ser de otra manera, Silvina Escudero no dudó en pedirle un anticipo de su 2022: “¿Me querés decir unas palabras? ¡Decime Mona qué me va a pasar el año que viene!”, consultó a lo que el invitado no dudó en anticipar: “El año que viene va a venir el bebé. Acordate lo que te digo”.