La mamá de Isabel Macedo criticó los precios de los cosméticos de Wanda Nara

Las charlas de Isabel Macedo y su mamá, Lizie de Macedo, son un clásico en Instagram. La actriz graba a diario a su madre y sus divertidos comentarios y esta vez Wanda Nara fue parte de sus charlas, pero no el escándalo de la modelo con la China Suárez sino el lanzamiento de su línea de cosméticos.

La actriz filmaba su pancita de embarazada creciendo frente al espejo cuando su madre la interrumpió para preguntarle cómo le había ido en su viaje a Salta y la puso al tanto de las últimas noticias del espectáculo, como el lanzamiento de Wanda Nara Cosmetics.

“Cuando vos estabas en Salta hizo la presentación Wanda Nara de un rush. Nude es lo último que se usa, color nude. Me encanta”, dijo con espontaneidad Lizie y llamó la atención de su hija por lo que estaba informada aunque no del todo.

“¿Pero solo presentó un producto?”, le preguntó Isabel, por lo que solo hizo hincapié en el labial y no en los demás productos de cosméticos que presentó con una conferencia de prensa en el Abasto, en Buenos Aires.

“No. Productos de belleza creo que presentó”, comentó con un poco de dudas la madre de la actriz. “¿Los viste?¿Te gustó?”, insistió Isabel en tono compinche para saber qué opinaba su madre. “Sí, pero muy caros”, respondió con seriedad.

Isabel Macedo espera una nena con Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey están en su mejor momento como pareja. A la espera de su segundo bebé, el político y la actriz transitan un bello embarazo y que cada vez trae más sorpresas.

Días atrás, la actriz contó a través de sus historias de Instagram cuál es el sexo del bebé que están esperando. Isabel y el exgobernador tienen a su pequeña Isabelita que acaba de terminar la salita de 3 años, y se preparan para recibir otro bebé en camino.

Con un sweater rosa, dijo: “Con este color no quiero darles ningún mensaje subliminal, es sólo que me parece que ya está... Porque estuve viendo los resultados [de la encuesta]”, disparó pícara poniendo cara de no acertaron.

Pero luego publicó el resultado de la encuesta en el que explicó que la mayoría no acertó al hacer un círculo rosa en el porcentaje de la opción nena, y llenando de corazones rosas la imagen.