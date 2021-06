La lucha de Dani La Chepi para dejar de fumar: “Me sentí como muy frustrada...”

Luego de su paso por Masterchef Celebrity, Dani La Chepi se propuso un cambio rotundo para su vida. La influencer decidió dejar de fumar y compartió los detalles de la decisión con sus seguidores. Entre los motivos, resaltó que es una promesa que le hizo a su hija, Isabella.

Esta no es la primera vez que La Chepi intenta dejar el cigarrilo. La actriz reveló que con mucho esfuerzo logró dejarlo un año completo, pero con la cuarentena volvió al “vicio”, como ella misma lo definió. Sin embargo, no se le está haciendo nada fácil, y a través de sus historias confesó que cambió el “pucho” por la comida.

“Buen día, ya van 28 horas que no fumo y estoy re bien eh. Sí, se puede... En realidad, estoy así (y se mostró ansionsa)”, dijo días atrás. Y luego explicó: “Yo ya dejé de fumar un año entero. O sea, dije ‘no fumo más’ y no fumé, no toqué ni un cigarrillo. No es que me daba asco, eso no me pasó. Viste que algunos dejan de fumar y ‘ay tipo, ¿podes fumar más lejos?’. No me pasó eso”, añadió.

La influencer en Masterchef. Google

“Logré como un año no extrañar el pucho, estuve bien y con la cuarentena volví a fumar. Error, error, error. Y me sentí como muy frustrada, que le estaba fallando a Isa y que me estaba fallando a mí porque se lo prometí a la nena”, dijo con angustia.

Además, contó que “está desesperada” por lo que decidió cambiar el cigarrillo por las cosas dulces. Pero no baja los brazos y lo sigue intentando.