La llamativa coincidencia de Tamara Baéz con Zaramay, el máximo rival de L-Gante

Tamara Báez, la novia de L-Gante, fue protagonista de un conflicto con Zaramay, el máximo rival de su pareja. Sin embargo, en las últimas horas encontraron un punto en común, ya que ambos sufrieron el mismo drama en tiempos de redes sociales, con las que los dos trabajan.

Es que a la mamá de Jamaica y al controversial artista, les inhabilitaron la cuenta de Instagram y ambos perdieron el control sobre sus respectivos perfiles.

El conflicto entre L-Gante y Zaramay empezó un tiempo atrás y en las últimas semanas se sumó Tamara Baéz, novia del cantante de Cumbia 420 y madre de su primera hija Jamaica.

Ambos músicos mantienen una disputa que tiene un origen poco claro: desde canciones dedicadas hasta indirectas por redes, los músicos mantienen un rencor y una enemistad que sus fanáticos tomaron como propia.

Y, días atrás, Zaramay compartió una captura de pantalla de Instagram con un supuesto mensaje que había recibido de Tamara.

Zaramay y el supuesto mensaje de Tamara Báez.

Aunque lo tapó para mantener la privacidad, la captura mostraba que ella se había comunicado con él. Debajo, el trapero escribió: “No se la robo porque no me gusta nada más”. Esto molestó aún más a L-Gante y a Tamara, pero en las últimas horas una llamativa coincidencia los unió.

La pareja de L-Gante llevaba varios días quejándose por mensajes y advertencias que recibía de Instagram, justo en el momento en el que la joven aumentaba el número de seguidores en esta red social.

Por lo que optó por crearse una cuenta secundaria para no perder el intercambio con sus seguidores, mientras logra recuperar la original donde la siguen más de 900 mil personas.

Le inhabilitaron la cuenta a Tamara Báez.

Y lo que llamó la atención es que Zaramay atraviesa la misma situación por la cantidad de denuncias que recibe en IG. El artista aún está en tratativas para retomar el control de su cuenta, pero hasta el momento obtuvo solo respuestas negativas.