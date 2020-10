La inusual forma con que Brenda Gandini propone usar el barbijo en verano

Brenda Gandini disfruta del aire libre y el tiempo hogareño. Así lo demuestra en sus posteos casi artísticos donde se la ve junto a su familia, sus mascotas, al sol en el jardín, bailando, riendo y, porque no, con algún que otro vinito. Junto a la familia que ha formado con Gonzalo Hereida y sus dos pequeños Eloy y Alfonsina, la actriz aprovecha a pleno el aislamiento. Claro ejemplo de su expectativa de vida es la descripción de su feed: “La ciudad me atrapó, pero no me domesticó 💫”.

En una de sus últimas publicaciones, Brenda aprovechó para hacer contacto a través de una divertida imagen. En la foto que pone “Me tiro un ratito al sol y vuelvo 👙”, se puede ver a una mujer con el tapabocas en el lugar correcto, pero con otro un poco más grande a modo de bikini. Los comentarios no solo rieron, sino que captaron el mensaje detrás de la imagen y lo que quería transmitir: que aunque la temperatura aumente y no hay que aflojar con las medidas de prevención.

La ingeniosa imagen que encantó a sus seguidores.

A pesar de que muchos atinaron a pensar que era la misma Brenda la de la foto, en realidad es un repost que la actriz hizo de una cuenta: Gabbois. Se trata de una artista fotográfica que trata de generar contenido original, impactando en lo cotidiano y cambiando de lugar las cosas, invirtiendo así la forma usual en que se usarían.

La ingeniosa fotógrafa tiene mas de 509 mil seguidores en Instagram. En sus fotos pueden verse vinchas de medialunas, vegetales como pulseras y hasta caracoles como gloss de labios.

Anteriormente Gandini había usado su cuenta para compartir otro contenido ingenioso que había encontrado por las redes. En este caso se trataba del artista Shusaku Takaoka, que también se encarga de hacer fotomontajes que rompan con la normalidad. En la imagen compartida por la actriz, se puede ver el famoso cuadro de “La creación de Adán”, de Miguel Ángel, pero antes de poder tocarse, la figura divina le ofrece un poco de alcohol en gel.