La instagramer Vicky Braier superó el cáncer de mama hace tres año y hoy comparte su vivencia

Vicky Braier o Juariu, como la conocen en redes sociales por su rol de “detective”, es una de las usuarias que más perlitas descubre sobre famosos y al hacerlas públicas, marca la agenda de los medios. Gracias a sus búsquedas intensas, integró el panel de “Intrusos” y ahora aparece en las noches de “Bendita”.

La mediática de 34 años tuvo una charla exclusiva con Ciudad.com en Instagram Live, y allí confió algo que muy pocas personas sabían. Ella tuvo cáncer de mama y en el relato se animó a reflexionar al respecto. “Fue durísimo y totalmente raro porque en mi familia no había antecedentes. Hace mucho que no lo digo y es importante decirlo. Un día me toqué un bultito y saqué un turno. Eso es muy importante: si sentís algo raro no lo subestimes, no tengas miedo, hay que ir al médico. Porque mientras más rápido se detecta es más fácil afrontarlo”.

“Fue como un hallazgo. Me había palpado de casualidad. Al toque me operaron. No es que me dijeron de entrada ’tenés cáncer de mama’, yo era re chica y estaba con miedo. Me lo sacaron y me dijeron que era maligno. Tuve que hacerme rayos y hasta el día de hoy sigo haciendo un tratamiento que es por cinco años. Es hormonal y me hago controles cada seis meses”, confió la rubia que usa lentes característicos.

Respecto a cómo fue el proceso interno sobre la enfermedad, Juariu confió: “Fue difícil porque siempre fui de hacerme la fuerte. A su vez yo venía de un año sin trabajo, amargándome por eso y lo tomé como un sacudón para decir que lo importante es otra cosa, te trae a tierra. Hasta ahora fue todo tranquilo, aunque difícil y duro”.

Y sobre la exposición pública, sumó: “A mí me ’gusta’ lo que pasó conmigo porque son cosas feas y duras pero lo pasamos, estamos acá. Hay que sacarle un poco el peso a ’cáncer’ o ’quimio’ y ser más positivos. Pero me parece importante que la gente sepa que en el 90% de los casos si lo detectás a tiempo se puede tratar. Es importante hacerse los controles una vez al año. La detección temprana es básica, es todo”.