La insólita condición que poner Mauro Caiazza para dar notas

Mauro Caiazza ganó popularidad gracias a su participación en varias ediciones de Bailando por un sueño y por su noviazgo con Jimena Barón, con quien estuvo más de un año. Pero tras la ruptura con “La Cobra”, el bailarín decidió alejarse del universo de Marcelo Tinelli y adoptó un perfil muy bajo.

Tanto, que cuando los periodistas le piden entrevistas pone un insólito requisito. Según reveló Ángel De Brito, no quiere que le pregunten por su ex. “Solo acepta si no le preguntan sobre Jimena Barón”, explicó el periodista en sus redes.

De hecho, la última vez que le preguntaron por “La Cobra”, en un reportaje con La Nación, Caiazza no parecía muy contento. “Hace dos años que me separé, yo no tengo ni contacto, no me interesa, nosotros cortamos la relación y ya”, declaró y dejó claro que no quiere saber nada del tema.

Jimena Barón mandó al frente a Mauro Caiazza

Días atrás, en la pista de ShowMatch, Tinelli mostró unas imágenes en las que se veía a Caiazza sumergido en una pileta de lona llena de hielo. Y Jimena aprovechó para contar una rara costumbre de su exnovio.

“Al parecer, se la lleva a todos lados la pelopincho”, reveló la jurado de ShowMatch y provocó la risa de todos los que estaban en el estudio. Por su parte, Federico Hoppe explicó que desde la producción llamaron al bailarín pero que no los atendió. “Si no quiere ni venir al programa”, concluyó el conductor.