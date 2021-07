La insólita anécdota de Tomás Fonzi que involucra a Mirtha Legrand y a Juana Viale

Tomás Fonzi visitó “Los Mammones” junto a Nicolás Riera, su compañero en la obra de teatro, “La fiesta de los chicos”. Allí recordó un episodio insólito que vivió con Mirtha Legrand cuando salía con su nieta, Juana Viale.

“¿Me podés contar la vez que te quedaste dormido en la casa de Mirtha Legrand y ella te levantó?”, le preguntó el conductor Jay Mammón a lo que el actor tuvo una rápida respuesta: “No me levantó, no pudo. Yo había trabajado mucho, había sido un día largo. Estaba saliendo con Juana en esa época, 2003 o 2004″, recordó.

“Hubo un evento y fui muy cansado. Estaba un poco nervioso también, así que entré, me bajé dos whiskies y me senté en una reposera. Además, en lo de Mirtha el whisky es de calidad, un terciopelo”, continuó el actor, y Jey lo interrumpió: “La quedaste y todos se fueron”. “Después me contaron. Yo me desperté con el rocío cayendo y la señora picándome con el dedo mientras me decía ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Y Fonzi se había ido, se autoprotegió”, bromeó finalizando la anécdota.

Por su parte Riera, en otras de las secciones del programa llamada “las 21 de las 21”, quedó en aprietos al contestar, quizás sin pensar demasiado, sobre dos actrices y cantantes argentinas, una ex compañera de elenco de él.

Jey preguntó si Tini canta mejor que Lali y allí, los invitados respondieron que no y aseguraron que con la jurado de “La Voz Argentina” (Telefé) tienen más onda y relación, lo que habría llevado a dar su voto de confianza para la protagonista de “Sky Rojo”.

Tomás Fonzi y Nicolás "Tacho" Riera fueron invitados en "Los Mammones" y sorprendieron con sus anécdotas. captura

“¿Y Lali actúa mejor que Tini?”, volvió a disparar el conductor. Inmediatamente los invitados levantaron la paleta del “Sí” y lo más llamativo de todo fue el comentario de Fonzi quien no dudó en decir: “No sabía que Tini actuaba” y en ese momento Riera le recordó el protagónico de la joven en “Violeta”, lo que desató las risas de los presentes.