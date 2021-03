La insólita anécdota de Alejandra Maglietti con su papá y un celular con fotos prohibidas

Alejandra Maglietti reveló abiertamente que ha practicado sexting en varias ocasiones, es decir que mandaba fotos hot a través de plataformas digitales. Y aunque no teme a que el material se difunda, sí vivió cierta incomodidad cuando le ocurrió algo único con su papá.

Y es que la modelo le pidió a su padre que le llevara a arreglar un teléfono y cuando él le pidió la clave para desbloquear la pantalla, se acordó de las postales sensuales que aún guardaba allí.

“Tenía un celular que no usaba porque se me quemó y dejó de funcionar. No sé por qué se lo di a mi hermana. No sé cómo mi hermana se lo termina dando a mi viejo... Y mi papá lo mandó a arreglar...”, empezó la historia Maglietti en “Sexo a la carta”, el podcast de comida afrodisíaca que conduce el chef Rodrigo Cascón.

“Un día me llama y me dice si le paso la clave de ese teléfono. Y le dije, no había manera de que le diera la clave para que lo arreglara en ningún lado. A lo que me contesta que lo registró a nombre de otro y que no me preocupara”, sumó.

“Cuando empiecen a ver las fotos y una mina aparezca constantemente... no te digo que se mueran por saber qué hago yo, pero papá... No me acuerdo ni qué tengo ahí adentro”, recordó en la charla.