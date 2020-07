La inesperada reacción de Daniel Agostini al ver sus memes sobre la llegada de agosto

El mes de julio trajo todos los días, un meme diferente con la cara o haciendo referencia a Julio Iglesias. Y como está a punto de terminarse dicho mes y comenzar agosto, empezaron las bromas con otro referente de la música y su apellido.

Se trata de Daniel Agostini quien actualmente ya protagoniza chistes lo cual no le gustó ni un poquito. Por lo menos eso se nota en el video que compartió José Chatruc, en el que se ve al cantante tropical haciendo una mala seña al respecto.

“Se va julio ¿y quién viene? ¡Agostini!”, se escucha decir a un amigo del músico mientras lo enfoca comiendo; sin hacer una mueca, él se limitó a hacer el gesto de “fuck you” y una tibia sonrisa.

El ex líder del Grupo Sombras tendrá que estar preparado para que muestren su rostro delante de ñoquis el 29 de agostini o en una adolescente con vestido de gala cuando sea el 15 de agostini, por ejemplo.

Lo cierto es que los últimos días no han sido buenos para el ex marido de Nazarena Vélez. En plena cuarentena falleció su tío Miguel, a quien quería como un padre y no pudo ir a despedirlo por los protocolos actuales.