La inesperada confesión de Valeria Gastaldi: la ex Bandana dice que se comunica con su padre muerto

Con una vida alejada de los medios y esperando su tercer hijo, Valeria Gastaldi, ex Bandana, fue entrevista por el programa “Implacables” (El Nueve) y, en medio de la conversación, la joven confesó algo sorprendente.

Valeria dijo que su padre, Marcos Gastaldi, fallecido a mediados del 2020, le envía señales luego agregó: “Es muy fuerte a nivel simbólico que el bebé llegue justo a un año de su partida. Me sigo emocionando un montón. Sé que lo voy a extrañar muchísimo. Ya lo extraño un montón, pero lo siento a mi lado, me imagino su abrazo. Lo hubiera puesto muy feliz contarle que me está yendo bien”, comenzó diciendo la cantante.

Luego Valeria detalló lo cerca que siente a su padre que se materializan a través de algunas señales que ella reconoce como de su progenitor: “Es muy difícil adaptarse a que tu manera de comunicarte sea a través de tu corazón, a través de las señales, la verdad es que no son frases, es real”, comentó la joven y luego agregó: “Nunca perdí a alguien tan presente, tan de mi día a día, alguien que me marque tanto. Se fue lejísimo, andá a saber dónde se va la gente que muere, pero de repente le digo mandame una señal, sea por canciones, por cosas que me son muy significativas para él que aparece yo le digo ayudame con esto y ¡pum!, aparece, se me da la solución”, dijo Valeria ante la mirada atónita de los panelistas del programa de Susana Roccasalvo.

La artista, en pareja con Facundo Pereyra Iraola espera su tercer hijo varón al que llamará Marcos.