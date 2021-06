La inesperada confesión de Freddy Villarreal: confirmó que tuvo sexo con 16 personas a la vez

Este fin de semana Fredy Villareal fue uno de los invitados al programa de Juana Viale en canal Trece. Como era de esperar la reunión, mucho más distendida sin la presencia de Mirtha Legrand, generó cierto clima de complicidad y fue en ese momento que el humorista de “ShowMatch: La Academia”, se animó a contar algo impensado.

Compartiendo la mesa con Osvaldo Laport, Rocío Marengo y Alessandra Rampolla el tema sexual se instaló en el debate y Villareal se animó a contar su “aventura entre amigos y amigas” que nadie se esperaba.

Fue la hija de Marcela Tinayre quien abrió el juego al consultar a Fredy: “¿Es verdad que tuviste sexo con 16 personas?”. Sorprendido por la pregunta el invitado bromeó: “¿Así me lo vas a preguntar?”, dijo e inmediatamente agregó: “Sí, tuve sexo con 16 personas, 16 seres humanos”.

Los demás invitados no podían creer lo que estaban escuchando de boca del humorista y fue Rocío Marengo quien siguió con la entrevista: “Perdón que pregunte, pero me intriga, ¿Cómo fue la situación?”.

Fredy no tuvo problemas en continuar el relato y dijo: “No reviste ni una anécdota sexual, lo que voy a contar, porque era más que nada una aventura entre amigos y amigas”, comenzó diciendo. “Fue medio por deporte, ni siquiera hubo pasión”, detalló.

“En el acto de la copulación las mujeres tenían muy claro el sexo. Tal es así que cuando un hombre pasaba de un ‘puerto a otro puerto’, la segunda mujer decía ‘momentito, se cambia el preservativo’. Y me pareció muy interesante que se lo cambie”, dijo a modo de explicación casi didáctica.

Luego fue la especialista Alessandra Rampolla quien dijo: “Es un dato no menor el que cuenta. Cuando estudié sexología en San Francisco fui a un club de sexo y me llamó la atención por la seriedad y la lista de reglas que tenés que firmar antes de entrar”, aseguró y luego agregó: “Cuando estudiaba tuve que ver 200 horas de material pornográfico. Fue parte del proceso de enterarte a no tener una reacción personal al prejuicio propio ante situaciones que a veces no son agradables, no están buenas y no son consentidas. Esto es para decir, cuando alguien me cuenta cosas que son muy distantes, no poner cara de ‘wow’. Había que bajarle a esa respuesta personal”, comentó la futura panelista de Laurita Fernández en el “Club de las divorciadas” (El Trece).

Para finalizar Rampolla aseguró: “Vi profesores que se desnudaban en la clase, eran nudistas. Fue mucho crecimiento. Venía de un colegio de monjas”.