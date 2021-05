La inesperada confesión de Diego Ramos: “He sido un gran cornudo”

Multifacético y carismático, Diego Ramos está pasando por un gran momento profesional. Tanto en el teatro, como en la televisión y en la radio el mediático disfruta de cada trabajo y le pone lo mejor de sí.

Entrevistado por el portal Teleshow, Ramos habló de su gran momento laboral pero reconoció que a nivel personal y de pareja le falta tiempo.

De novio con Mauro Cernadas desde hace tres años, el actor se refirió a su relación y dijo: “Siempre fui larguero. Soy muy tranquilo, me gusta la cosa asentada, el código de la pareja, la convivencia”.

Luego Ramos se refirió a la fidelidad en las relaciones y si bien se reconoció como fiel dijo que alguna vez “metió los cuernos”.

En la época del poliamor, Diego comentó: “Nunca planteé una pareja abierta, no me llama la atención, no lo toleraría. Tampoco soy de estar mirando y chequeando”.

Luego confesó que una vez lo descubrieron en una mentira y que pasó un momento espantoso. Inmediatamente reconoció que no ha sido un infiel empedernido y sumó: “He sido un gran cornudo. Cuando estuve con alguien fuera de la pareja, o me hizo ver que tenía que dejar a esa pareja o que estaba bueno luchar. La mentira y el vivir escondiéndome me daría mucha culpa. Las veces que lo hice me angustió más de lo que lo disfruté”, finalizó Diego Ramos sobre sus relaciones anteriores.