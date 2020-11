La indirecta de Cande Molfese a Ruggero Pasquarelli en la inauguración de su nuevo hogar

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli eran una de las parejas más estables del medio. Con un romántico comienzo cuando grababan Violetta y 6 años juntos, su relación tenía miles de fans que seguían cada uno de sus pasos. Hace poco más de un mes, el 12 de octubre, anunciaban sorpresivamente su separación, y además afirmaban que era definitiva.

Ninguno de los dos había dicho nada más sobre las razones, más allá de los típicos “queríamos cosas distintas”. Pero el lunes, Ruggero publicó unas frases en sus historias en las que parecía mandar mensajes a su ex. "Te perdí” decía en una. Por su parte, Cande no hace más que compartir confusos mensajes que en realidad dan a entender que hace tiempo no la pasaba bien en su relación.

Ahora, la cantante inauguró nuevo departamento y explicó que no se ha cambiado de edificio, sino que se trata de un nuevo piso. “Me mudé al mismo edificio, pero a otro piso. Porque realmente desde que conocí este edificio, supe que quería vivir acá. No me quería ir y tuve la suerte de conseguir uno”. En el testamento que escribió hubo una oración que despertó intriga por parte de sus seguidores.

“Felíz nuevo comienzo para mi. ¡¡Mi nuevo hogar!! Ya de a poco se los mostraré. Después de días largos e intensos logré armar mi casa, con ayuda de mi familia y amigos. La compañía en estos momentos es lo más importante y por suerte a mi me abunda”, comienza en el texto que adjunto con el video donde muestra su casa.

Continúa: “Cerrando etapas y abriendo nuevas... Sé que ahora se viene lo mejor, cuando uno da amor, recibe amor, por eso el hogar apareció en el lugar y de la forma que yo quería! ¡Gracias universo!". Y acá la frase que dejó a todos picando con que se trataba un indirecta a su ex: "Chau amor, ¡me elijo a mí!”.

A pesar de que la felicitaron, hubo muchos comentarios que no tardaron en consultarle sobre su “palito” a Ruggero. En una de sus Stories la cantante explicó la verdadera razón: “Es una canción que escribimos con Melina Lezcano, que falta poco para que la escuchen. Estamos armando un proyecto musical juntas”.

En el tiempo que ha pasado, ninguno ha sido relacionado con “terceros”... hasta ahora. Porque recientemente han surgido fuertes rumores de un posible romance de Cande con Agustín “Cachete” Sierra. A pesar de que ambos lo han negado, las ganas de los fans quedan en el aire.