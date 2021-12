La increíble revelación de Charly Alberti: “Mi papá compuso ‘El Elefante Trompita’”

Este domingo en la mesa de “Almorzando con Mirtha Legrand” se sentaron Alejandro Lerner, Mercedes Funes, Eugenia Tobal y Charly Alberti. Fue este último quien sorprendió a los comensales cuando le aseguró a Juana Viale que su padre había compuesto la mítica canción “El Elefante Trompita”.

“Nunca me lo dijo, me enteré como a los 18 años”, aseguró el baterista. “Él era un músico de jazz, con todo lo que conlleva ser un músico de jazz. Prestigioso, baterista de la ‘Jazz Casino’”, continuó el músico.

Luego Charly develó el motivo por el que su padre ocultó por tanto tiempo la autoría del tema infantil: “No la grabó él, sino que se la hizo grabar a un amigo. A él le daba vergüenza. Y yo me enteré a los 18 años más o menos”, señaló Alberti. “¿Pero te lo contó él?”, le preguntó entonces Juana. “¡Sí! Y le dije: ´¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¡Lo cantaba en el colegio yo!´. Ahora creo que los artistas podemos ser mucho más amplios y podés hacer muchas más cosas que antes. Cuando empezamos nosotros era más cerrado”, finalizó Alberti.

El músico fue invitado a la mesa de Mirtha Legrand.

Actualmente tanto Charly como Zeta Bosio ultiman los detalles para la reanudación de la gira “Gracias totales-Soda Stereo”, que tras una larga postergación por la pandemia de coronavirus finalmente llegará este 18 y 19 de diciembre próximo al Campo Argentino de Polo de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre esta banda, el baterista fue contundente en una entrevista realizada durante la pandemia en el 2020, cuando disparó contra las bandas tributo y los libros sobre Soda Stereo a los que tildó de “mentirosos”.

“Hay mucha banda tributo disfrazándose de nosotros, usando nuestros videos en vivo, hay gente que escribe libros llenos de falacias y la gente dice: ‘No, salió en el libro de tal’. Es todo mentira y está lleno. Entonces, lo que nosotros decidimos con Zeta y con Laura, la hermana de Gustavo, es que tenemos que ser los protectores de nuestra historia. Ella, principalmente, con la parte solista de Gustavo en la que nosotros, obviamente, no participamos. Y nosotros, con Zeta, tenemos que ser guardianes de la historia de Soda Stereo. Porque van a pasar muchas cosas y preferimos contarlas nosotros a que las cuente otro”, concluyó en diálogo con Cecilio Flematti en La Uno Fm 103.1.