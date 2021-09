La increíble anécdota de Floppy Tesouro sobre el día de su nacimiento: “De casualidad estoy acá”

Durante el mediodía del lunes, Floppy Tesouro fue invitada al programa “Flor De Equipo”, conducido por Florencia Peña y se sometió al “cuestionario intragable” una de las reconocidas secciones del ciclo de Telefe. Entre tantas respuestas que la modelo brindó, hubo una que sorprendió a los presentes y que vino acompañada de una increíble anécdota.

¿Es verdad que al nacer te cambiaron por otro bebé y casi terminás en otro país?”, preguntó Flor muy sorprendida por la pregunta que le había apuntado la producción. “En este momento estaría en Paraguay y Moni y Ricky no serían actualmente mis padres”, confirmó la invitada, entre risas.

“No era como ahora, que están todos más pendientes. Cuando nací, mi mamá estaba muy dolorida porque costó mucho que yo saliera, tuvo 18 horas de parto para tenerme. Y mi papá no podía entrar porque se desmayaba. Cuando se estaban yendo, mi mamá dice: ‘Esta no es Floppy, es un varón´. ¡Tenía pito! Y yo ya me estaba yendo, me llevaban a Paraguay. Mi prima a los gritos, médicos, quilombo, no sé qué...¡A punto de irme! Así que de casualidad estoy acá”, reveló la modelo quien, para despejar dudas, aclaró: “Soy un calco de mamá”.

Otra de las historias que recordó Tesouro, fue una relacionado con un hackeo que sufrió “Me hackearon el teléfono, fue tremendo. Pero perdieron porque no encontraron nada. Cuando estoy en pareja, estoy en pareja”, comentó Floppy, que habló de la importancia de tener confianza en la pareja.

Tras esta historia, Peña explotó de risas y afirmó: “En mi caso me hackearon y encontraron de todo”. Y señalándose el cuerpo de pies a cabeza, bromeó: “Yo soy hackeada.com”, recordando la violación a su intimidad que sufrió hace 9 años, tras separarse de Mariano Otero. Sobre este hecho la justicia nunca pudo encontrar un responsable.