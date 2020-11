Divertida y desprejuiciada Belu Lucius comenzó a ser popular luego del comienzo del programa éxito de la televisión argentina “MasterChef Celebrity” (Telefé) en donde la joven demuestra su simpleza y alegría generando empatía con muchos televidentes.

Muy activa en las redes sociales, Belu se anima a más y desde hace algún tiempo se animó a compartir fotos jugadas en donde se muestra real y sin problema a sus imperfecciones.

Belu Lucius en Instagram

Entrevistada por Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina”, la joven madre comentó el bullying que sufrió de chica en la escuela por ser la más alta de todas: “Desde el jardín se me apartaba porque era la grandota. No saltaba la soga porque era la grandota, no jugaba el elástico con las otras nenas porque era la grandota”, comenzó relatando y recordando esos momento tristes que luego fue aceptando y quizás quitando importancia.

Belu Lucius en redes

También Luscius comentó que los comentarios negativos siguen a la orden del día cada vez que aparece cocinando en televisión: “Mis ojos cada vez que hay una gala, son tendencia en Twitter porque me dicen que tengo ojos de huevo, que seguramente tengo tiroides, que se me van a salir los ojos…Yo soy así, no vine al mundo a agradarle a nadie”, comentó resignada.

Segura de sí misma Belu usó sus redes sociales para mostrarse tal como es y lució jugados trajes de baño que son de una cápsula con su nombre y que seguramente muchas mujeres que se identifican con ella, querrán tener.