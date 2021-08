La histórica locutora de Mirtha Legrand no fue convocada para el regreso y especuló sobre las razones

Este sábado y luego de varios meses sin estar al aire, Mirtha Legrand volvió a su programa luego de una situación extraordinaria por que la Juana Viale no pudo estar al frente del ciclo como lo venía haciendo desde el 2020.

Llegada desde París, la actriz debió cumplir con el aislamiento obligatorio y su abuela no quiso perder la oportunidad de devolverle la atención realizada por la joven desde el año pasado y con la llegada de la pandemia por el coronavirus.

Al aire y con muchas expectativas, Mirtha realizó varias aclaraciones entre ellas el por qué no se convocó a su locutora histórica Nelly Trenti quien fue reemplazada por quien acompaña a Jorge Lanata en su programa de radio.

“Quiero que vuelva Nelly, que esté aquí, y si es necesario, yo le pago el sueldo”, lanzó Mirtha en su regreso a la televisión dejando en evidencia que el cambio realizado no fue de su agrado.

Entrevistada por el “El Run Run del Espectáculo” (Crónica) a cargo de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, Trenti comentó: “Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser”, comenzó diciendo la histórica locutora.

Consultada sobre la razón de su ausencia junto a La Chiqui, la mujer dijo: “Se fueron dando las cosas así y considero que el programa que conduce Juana es otro programa, no es el mismo que hacía Chiquita, tal vez el de ahora está dirigido a un público más joven. Si vuelve Mirtha, voy a estar, yo no reemplazo a nadie”, finalizó la mujer.