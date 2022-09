La historia de Iván Papetti, el participante de La Voz Argentina que suena como ganador

La temporada 2022 de “La Voz Argentina” (Telefe) se acerca a su final. Entre los participantes más destacados está el -por ahora- imbatible Iván Papetti, de 18 años y todavía alumno en la secundaria técnica. Su color de voz, su actitud en el escenario y su simpatía lo han transformado en un fenómeno en las redes sociales, donde ya lo ubican como posible ganador del programa.

Quién es Iván Papetti, el participante más votado de La Voz Argentina 2022

El joven de 18 años vive en San Antonio de Padua (Buenos Aires) y es un apasionado de la música jazz, algo poco frecuente en los artistas de su edad. Desde la primera gala de audiciones a ciegas, el adolescente se ganó al jurado con su poderosa voz, que la suelen comparar con referentes como Frank Sinatra.

Incluso, el cantante canadiense Michael Bublé -admirador confeso de Sinatra- le envió un video a Papetti, quien se mostró sorprendido ante semejante gesto en “La Voz Argentina”.

“Hola, Iván, soy Michael Bublé. Me gustó tu voz. Es increíble. ¡Felicitaciones! Y mucha suerte con todo, mi amigo, y continúa así”, le deseó el marido de Luisana Lopilato al concursante, cuando le tocó interpretar el pegadizo hit “Never Gonna Give You Up”, de Rick Astley.

El mensaje de Michael Bublé a Iván Papetti, uno de los participantes favoritos en La Voz Argentina 2022 (Telefe)

En su recorrido por el talent show, Iván pasó primero por los equipos de Lali Espósito y Soledad Pastorutti. Quedó eliminado en distintas batallas. Sin embargo, en la etapa de knockouts, el chico fue salvado y pasó a integrar el grupo de talentos que lideran Mau y Ricky.

Los hijos de Ricardo Montaner hicieron énfasis en que Iván Papetti mejore su presencia en el escenario, debido que su fuerte es puramente la voz y no tanto el baile.

“Papetti”, como lo apodan amistosamente los coaches, se lució cantando temas como “Love Me Tender”, “The Way You Look Tonight” y “Mambo No. 5″.

Lali, la coach más divertida y ocurrente, suele bromear con Iván, quien le recuerda a su época adolescente en el mundo del espectáculo. “Siempre es hermoso ver a Papetti en este programa”, le dijo la creadora de “Disciplina”, atenta a que aún Papetti va al colegio y debe ausentarse en las clases por las galas de TV.

¿Iván Papetti, ganador de La Voz Argentina 2022?

Iván Papetti se ha posicionado como uno de los participantes más votados por los televidentes de “La Voz Argentina”, siempre por encima del 30%, dejando una amplia diferencia sobre el resto.

Apenas Ángela Navarro (team Lali) y Yhosva Montoya (team Soledad) se han acercado a esos porcentajes de preferencia.

Iván Papetti, uno de los participantes favoritos en La Voz Argentina 2022 (Telefe)

Cuándo termina La Voz Argentina 2022

El último programa de “La Voz Argentina” se verá el lunes 12 de septiembre, a las 21.45, por Telefe y Pluto TV. Cantarán los cuatro finalistas (uno por cada equipo) y se conocerá el resultado de la votación popular.

Ganadores de La Voz Argentina

2012: Gustavo Corvalán (equipo de La Sole)

Gustavo Corvalán cuando ganó en "La Voz Argentina", en 2012. (Captura de pantalla)

2018: Braulio Assanelli (equipo de Ricardo Montaner)

Braulio Assanelli, el ganador de La Voz Argentina 2018

2021: Francisco Benítez (equipo de La Sole)