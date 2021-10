La hija de Andrea del Boca se sinceró sobre su cambio de apellido: “Siempre fui Anna del Boca en mi mente”

Anna Chiara Biasotti, la hija de Andrea del Boca, habló por primera vez luego de que se dio a conocer la noticia de que está en trámites de cambiar su apellido y de quitarse uno de sus nombres. La joven explicó que no quiere llevar el apellido de Ricardo Biasotti, su padre biológico, a quien denunció años atrás.

En Intrusos, la joven dio detalles de cómo y por qué tomó esta decisión sobre su identidad. “No quiero llevar el apellido de mi padre biológico. Es una decisión que vengo cocinando hace muchos años. Siempre fui Anna del Boca en mi mente, mi alma y mi corazón, con mis amores y mi gente cercana y ya era hora”, dijo.

En noviembre de 2019, Anna denunció a su progenitor por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

Y explicó que esta decisión la tomó a partir de un proceso interno y personal, en el que su mamá no tuvo nada que ver, sino que está relacionado con su historia personal.

“Siempre le dije que se tomara su tiempo, que no tomara decisiones por impulso. Fue algo que fue madurando... obviamente que es mayor y ella toma sus propias decisiones. Un día llamó a la abogada, Paula Ojeda, y me lo comunicó. La estoy acompañando. En cada una de las decisiones que ella tomó, a mí me tocó contener”, expresó Andrea del Boca en América TV.

“Uno como padre siempre trata que los chicos no sufran, que se caigan los menos posible, que no se raspen la rodilla, que no tengan malas notas, que no sufran cosas que uno no puede contener. Hay un momento en el que uno dice: ‘tengo que acompañar, no me queda otro rol’”, cerró la actriz.