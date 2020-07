La hermana de Fabián Cubero habló de Nicole Neumann y manifestó su preocupación

La guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann parecen no tener fin por la sucesión de problemas que siempre existen entre ellos.

Esta semana el ex futbolista denunció penalmente a su ex por no permitirle ver a sus hijas Indiana (11), Allegra (9) y Sienna (6) y, de esta manera, no cumplir el convenio firmado ante la Justicia.

Soledad Cubero, hermana de Fabián, salió a hablar teniendo en cuenta que el ex jugador no puede hacerlo por la medida cautelar que le impide hablar públicamente de la modelo. En comunicación con “LAM” (El Trece), la joven dijo: “Hay cosas que nos tienen preocupados y angustiados. Fabi radicó una denuncia penal porque fue a buscar a sus hijas, el día que le correspondía, con convenio firmado, y Nicole no se las quiso entregar. Entonces, él hizo la denuncia penal. Obviamente, se las tuvo que entregar al día siguiente, después de haber recibido la notificación de que no había cumplido el convenio, firmado por ambas partes”, comenzó explicando Soledad.

Luego en referencia a su ex cuñada dijo: “No se las quiso entregar. Ella no estaba y la empleada no le puede entregar las chicas a mi hermano. La señora pide que él y Micaela se hagan el hisopado, ya que cree que pueden tener Covid. Obviamente, mi hermano no tiene síntomas y está en cuarentena. Y Micaela tampoco estuvo en contacto con gente contagiada. No hay nada que diga que ellos tengan que hacerse un estudio de ese tipo. Ella está incumpliendo lo que dice la ley. Y hay muchas otras situaciones. Ella exige que se hagan exámenes de Covid y ella va a trabajar, ha entrado gente a su casa, gente que le ha armado la decoración del cumple de Sienna”, dijo molesta.

Preocupada por su hermano y la relación con sus sobrinas, la joven dijo: “Mi hermano está muy angustiado porque nunca puede estar con sus hijas cuando le corresponde y porque él cumple a rajatabla con lo firmado. ¿Quisiera saber dónde están los derechos del padre cuando suceden estas cosas? Es una situación desesperante. Siento que esto no va a tener fin porque hay una persona que está constantemente tratando de hacerle el mal, tratando de ver cómo cagarle la vida a mi hermano”, finalizó angustiada.