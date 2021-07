La hermana de Calu Rivero es acusada de robar en un supermercado chino

Marou Rivero, la hermana de Calu Rivero, fue señalada por los dueños de un supermercado chino del barrio San Telmo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acusaron de querer retirarse del local sin haber pagado algunos de los artículos. En definitiva, de intentar robar. Según cuentan, la joven fue enganchada por una cámara de seguridad, aunque el episodio sigue siendo confuso.

En Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron que les había llegado esta información. “Todo sucedió en un supermercado chino donde una cámara de seguridad desculó un episodio confuso”, comenzó explicando Lussich. Según relató en la cámara se ve “que una persona estaba haciendo la compra pero dejando a un costado una botella de un licor de una marca que no podemos decir, y dos velas”.

En el local tienen una góndola especial donde hay varios vinos, pero las bebidas más caras están resguardadas tras una vitrina. “Estaban cobrándole a una señora, y la chica percató la situación”, dijo uno de los conductores. Pallares agregó que tras ver las cámaras, la empleada se dirigió a Marou Rivero para volviera la botella a su lugar, así como unas velas que también había tomado, porque parecía que tenía intención de llevárselas sin pagar.

“Creemos que no hizo nada, que fue un error. No lo pasó por la caja, no lo vio. Pero estamos en condiciones de afirmar que descubrieron pasando por la caja, sin pagar, robando en el chino y la pescaron, a Marou Rivero”, terminó diciendo Lussich.

A que se dedica Marou Rivero

Por lo que se puede ver en su Instagram, Marou es amante del arte, al igual que su hermana, y constantemente comparte a emprendedores que pueden aprovechar su popularidad (tiene más de 93 mil seguidores en las redes) para impulsar su negocio.

También está íntimamente comprometida con la causa feminista, por eso cada mes tiene una sección llamada VideoClub, en donde propone distintas películas por sus redes. Luego se avisa de una puesta en común sobre el tema propuesto en unos encuentros por Google Meets, en donde cobra entrada, 1 por $500 y 3 por $1200.