La guerra sigue en pie: More Rial proclamó su apoyo a los enemigos de su papá

La hija mayor de Rial dijo que lo haría y cumplió. Este lunes, Morena Rial volvió a atacar a su padre, pero con mucha más fuerza fue contra Romina Pereiro. A modo de castigo, la joven apoyó a los enemigos del conductor de Intrusos: Yanina Latorre y Patricio Giménez.

Luego de tildar a Pereiro de “muerta”, compararla con Agustina Kämpfer, y asegurar que la nutricionista “va a arruinarle la vida” a su padre, Morena Rial arremetió con todo contra él y su esposa en una transmisión en vivo que hizo horas atrás junto al periodista uruguayo Tincho Lema Pino, según Exitoina.

“Romina salió a dar declaraciones y yo no soy falsa”, arrancó Morena, refiriéndose a los dichos de la esposa de su padre, quien negó tener un conflicto con Morena y haber dejado de seguirla en Instagram.

Le consultaron si la nutricionista ha sido respetuosa con ella desde que inició su relación con Jorge Rial, lanzó: “No, nunca fue”, y agregó que la odia tanto como a Agustina Kämpfer, ex pareja del conductor de Intrusos. “No las quiero ver muertas porque no me quitan el sueño”, añadió.

Al preguntarle si las fuertes declaraciones contra su padre y su esposa tuvieron repercusión dentro de su familia, y si recibió algún llamado, respondió: “Sí, pero mejor olvidarlos”. Acto seguido, dijo sobre Jorge Rial: “Es mi papá y lo amo, pero ahora no es el mejor del mundo, por más de que lo tengamos que decir”.

En otro momento de la entrevista en vivo, Morena aseguró que Romina Pereiro quiere verla alejada de su padre, Jorge. “Le conviene, tiene dos pibitas que mantener”, sostuvo refiriéndose a Violeta, de 9 años de edad, y Emma, de 5, fruto de la relación de la nutricionista con el periodista Gustavo Olmedo.

Redes Sociales

“Para mí no hay amor, pero si ellos dicen que sí... tiene esa familia idealizada, de fantasía, perfecto”, agregó, para luego hacer hincapié en que Romina es una mujer joven -tiene 41 años de edad- que está con un señor grande -Rial tiene 59 años-, dijo, y la trató de “muerta de hambre” y “pelotuda” por “salir a hablar cuando se tenía que quedar callada”.

Cuando el joven periodista le preguntó a Morena a quien cree que Jorge elegirá en medio del conflicto, si a ella o a Romina, la joven, de 21 años, lanzó un tremendo exabrupto: “A la concha de él, queda claro. Es un pollerudo”.

Por último, sobre si le gustaría trabajar dentro del medio, la madre de Francesco Benicio, dijo: “Sí, pero esto es toda una mafia y no voy a estar”. En ese momento, el periodista mencionó a Yanina Latorre, a quien no banca. Entonces Morena salió en su defensa: “Por qué no bancás a Yanina, es un amor. A mí me cae bien”, aseguró, sabiendo que su padre mantiene un conflicto fuerte con la panelista de LAM, que ha traspasado lo televisivo para terminar en el ámbito legal.

Como si eso no fuera suficiente, la intérprete de “Hello Baby” cargó contra Intrusos, el ciclo que Jorge Rial conduce desde hace 20 años en América, y elogió a Los Ángeles de la Mañana, el envío que tiene a Ángel de Brito -su enemigo televisivo- como líder en la pantalla de El Trece, y sentenció que: “Está re dejado el programa de mi papá. Hoy en día está mucho mejor LAM que Intrusos”.

Morena también fue por Patricio Giménez, quien en las últimas horas protagonizó un cruce feroz con Jorge Rial, a quien amenazó con filtrar información suya y de su esposa, Romina Pereiro, luego de que el conductor saliera a criticarlo por un polémico video que publicó donde lanzó furiosos comentarios contra el Gobierno, insultó a Cristina Fernández de Kirchner, habló en duros términos sobre el presente económico de Argentina, y se quejó por no poder sacar del país a su madre, quien tiene cáncer. Además, rompió un billete de mil pesos en cámara.

“Sería hermoso encontrarnos cara a cara, me gustaría enseñarte muchas cosas de la vida que no sabés”, aseveró Jorge este martes en el arranque de Intrusos, afirmando también que Patricio debería preguntarle a Susana sobre cómo trabajar.

Sabiendo dónde pegarle, Patricio grabó una nueva serie de historias -bajo el filtro de Joker- respondiéndole, y mencionándole a su hija Morena. “Buen día Jorgito, che, dejá de operar un rato. No te lo explico a vos, le explico a la gente -que no sé si es mucha- que mira tu programa que el billete estaba roto y era falso. Para que sepas, no tengo que darte ninguna explicación”, sentenció.

Por último, la estocada: “A vos sí te digo (Jorge Rial), dejá de encargarte de mí que soy un cuatro de copas y encargado de que, por lo menos, te quiera tu hija”, lanzó el cantante de 44 años, y añadió: “Ahí te mando una fotito que te va a encantar”.

En la imagen que publicó tras esa grabación, se ve un mensaje que Morena le envió a él, donde lo banca por haber enfrentado a su padre. “Holaa, ¿cómo estás? Jaja ahí vi tus historias. ¿La posta? Te felicito porque nadie se mete en contra del gran Jorgito”, reza el mensaje que la hija de Jorge Rial le mandó a Patricio Giménez a través de Instagram.

Y para completar el cuento, Morena publicó en Instagram donde citando una canción de Miguel Mateo, deja entrever un mensaje incisivo.