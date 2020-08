¡La guerra continua! Brancatelli le respondió a El Dipy y compartió su recibo de sueldo en Twitter

Diego Brancatelli y el cantante El Dipy fueron los protagonistas de una pelea que claro, tuvo como eje el contexto político y social del país en la actualidad.

En las últimas semanas, el cantautor cobró cierta fuerza en las redes sociales tras su enojo con la curentena, el gobierno de Alberto Fernández y su furia contra Mauricio Macri.

Por tal motivo, El Dipy fue invitado anoche a “Intratables” donde protagonizó un fuerte cruce con Diego Brancatelli, periodista y coordinador ejecutivo del municipio de Pilar.

“Sobre no. Sos un maleducado e ignorante. Yo me comprometo, no lo miro por televisión”, le dijo Brancatelli.

“La gente me cree más la gente a mí que a vos, ¿te diste cuenta? Yo puedo caminar por la calle y vos no. Vos por el country de Pilar podes caminar, yo puedo caminar por el barrio”, retrucó el vocalista.

“Yo no tengo nada en contra del Dipy. Yo lo felicito que rompa el molde porque es anti partidario, desclazado, y que sea funcional a la derecha para que esa derecha castigue a los sectores que él representaba”, lanzó polémico Branca.

Las respuestas del día después

Brancatelli le dedicó un extenso hilo de Twitter donde mostró su recibo de sueldo y en la misma cuenta donde ya declaró que los 60 mil pesos que gana los dona comprando comida para tres instituciones de Pilar.

“Te felicito por el show que armaste pero intentá que sea en base a verdades o información correcta. Para eso tenés que informarte mejor. Ya mostré por todos lados que gano 60 mil pesos por mi laburo”, le reprochó Branca al Dipy.

“Desde que comenzó la pandemia y hasta que todo se normalice, con ese dinero de mi sueldo compro mercadería y la dono a comedores, clubes e instituciones. Esto se hace en silencio y sin fotos pero a veces, a personajes como vos Dipy es necesario mostrárselo”, agregó Brancatelli.

“Tal vez la memoria te juega una mala pasada porque tampoco te acordás cuando eras parte de los festivales PROGRESAR que organizaba el gobierno de Cristina Kirchner”, señaló. Y agregó: “Te llevaba la Tota Santillán, ¿te acordás? Imagino que eso lo hiciste gratis, ¿no?”.