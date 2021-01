La grieta de la vacuna: Paulo Vilouta y Diego Brancatelli se dijeron de todo en Intratables

Con un panorama de casos crecientes de contagiados de Covid 19 y la amenaza de la segunda ola, dos periodistas del programa “Intratables” (América) se trenzaron en un duro cruce al hablar de la vacuna rusa.

Paulo Vilouta y Diego Brancatelli comenzaron a discutir por el número de vacunas rusas Sputnik V que el Gobierno de Alberto Fernández se prometió para a comprar en enero y, las que efectivamente consiguió.

Según informes presentados en el ciclo conducido por Fabián Doman, desde el Ministerio de Salud de la Nación se habló de cinco millones de dosis cuando en realidad lo que llego fue una cifra cercana a las 220.000 dosis.

El primero en comenzar la discusión fue Vilouta quien disparó: “¿Sabés qué hay que hacer? Comunicar racionalmente”. Luego Bracatelli dijo: “Estoy tratando de informar a la gente no de desalentarla y desanimarla. Anoche dijeron que no iba a haber vuelo y tardó un día la demora”.

Alarmado por la información del lote de vacunas Vilouta sumó: “¿Vos te crees que a mí me mueve un dedo que viajen tres vuelos cuando necesitamos 200 para inmunizar a la gran parte de la Argentina? No hay que decir cosas que no son ciertas”.

También Ernestina Pais dijo: “Como el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? No hay que anunciar”.

Vilouta cada vez más molesto agregó: “¡Dejen de hacer esa lealtad ridícula! Hay gente que perdió el laburo y que no sale de su casa hace nueve meses”. Nuevamente Pais le respondió y dijo: “¿Me lo vas a contar a mí? Tuve el restaurant cerrado siete meses”.

Nuevamente a la carga Vilouta exclamó: “¡Dejen de hacer una lealtad alcahueta que no tiene sentido! Por favor, basta. Digan la verdad”.

Molesto por los dichos de su compañero Brancatelli volvió a la carga y respondió: “Me sorprende el grado de ‘tribuneada’ y demagogia inútil que hacés”. Nuevamente Vilota dijo: “¡Volvé a hacer periodismo, viejo! No jodamos con cosas que no son ciertas”.

“Con todo respeto, ¿de qué lugar hablás para decir que tu periodismo es bueno y el mío es malo?”, lo interrogó Brancatelli.

“Yo nunca dije que tu periodismo es malo. Vos me querés poner vocero y yo no soy vocero presidencial. Yo cumplo mi tarea y para mí las cinco millones de dosis no llegaron”, exclamó nuevamente Vilouta. “¡En Latinoamérica no hay países que tengan tantas vacunas como nosotros!”, agregó y luego dijo: “Eso es mentira, se te están riendo, Diego”.

Cansado de la discusión Diego Brancatelli dijo: “¿Qué país tiene más vacunas que la Argentina? Si no sabés averigua antes de hablar”.