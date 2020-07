La gran amistad de Agustina y Damián, más allá de Bake Off

En medio de la polémica por la presunta violación al reglamento del programa por parte de Samanta Casais que, al parecer, es una pastelera profesional, el reality de Telefé “Bake Off” sigue causando sensación y los fanáticos esperan ansiosos el final del certamen que saldrá al aire el domingo 5 de julio.

Más allá de todos los inconvenientes, entre dos participantes surgió una relación de amistad que fascina a los fanáticos de cada uno. Se trata de Damián y Agustina, ambos semifinalistas que compartieron mucho más que días de filmación en la carpa del reality.

La complicidad entre los dos amigos fue notable a lo largo de todo el programa, inclusive con el escándalo de Casais cuando se filtró un audio de Agustina hablando a su amigo y manifestando su enojo por el supuesto fraude.

Ya fuera del ciclo por la eliminación del jurado Agustina usó su cuenta de Instagram para decirle a su amigo Damián cuánto lo extraña en medio de la cuarentena.

Junto a una foto de ambos tomado mate la joven escribió: “Días donde no existía la pandemia y podía ir a instalarme en tu casa. Levantarnos a las 12 del mediodía, hacer mate, cocinar, ir de compras, mirar la tele sin mirar nada, hablar de tus recuerdos y los míos, ver 800 videos, pasear por Rosario, imaginar pavadas, arreglarse para ir a Pichincha y terminar tomando cerveza y haciendo karaoke de Luis Miguel hasta las 3 a.m. Sé que odiás esta foto, pero no hay muchas normales. Gracias por estar conmigo siempre, amigo. Sos lo más del mundo y esto es solo nostalgia de cosas que extraño mucho”.