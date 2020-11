Viernes por la tarde daba inicio Pampita Online y Carolina Ardohain se llevaba una sorpresa al ver entrar a una de sus panelistas. Enfundada en un ajustado vestido rosa que decía “Barby Girl”, Barby Franco entraba en el piso del programa y la bienvenida de la conductora la dejaba sin palabras: “La vi llegar y me dije ‘me va a traer la noticia’. Me pongo a saltar como loca. Fíjense cuando la vean entrar. Bienvenida Barby Franco”.

“Si me pongo de ‘cote’... Todo el mundo me dice que estoy embarazada”, explicó entonces la panelista entre risas mientras Pampita ya se había ilusionado imaginándose como organizadora de un baby shower. “Ya la voy a bajar”, contestó entre risas Franco. “Te vi con el vestido de Baby girl… Me ilusioné. Pensé que teníamos que salir a festejar, hacer el baby shower”.

Ayer, en un ida y vuelta a través de Stories de Instagram, usuales en la cuenta de la modelo, Barby terminó aclarando el porque de su incipiente panza. A pesar de que la razón es muy normal y hasta da risa, la negativa fue contundente: “A los que me dicen que tengo panza, les cuento que NO estoy embarazada. Si me ven panza es de birra”.

Barby aclaró por sus redes que NO está embarazada.

Ella incluso se animó a publicar un video luciendo el vestido que despertó los rumores.

Barby ya había aclarado en el programa que en el fin de semana recibieron una noticia familiar muy importante y se había pasado con la bebida de origen alemán. Pero los rumores no eran infundados, tanto ella como Fernando Burlando habían dicho hace un tiempo que buscan tener un hijo. Incluso el abogado enfatizó en Fantino en la tarde (América) que esta muy entusiasmado por la posibilidad de convertirse en padre nuevamente junto a su novia de ya cinco años. Las ganas están, pero parece que la oportunidad todavía no se les da.

Burlando por su parte, es padre de dos ya mujeres: María de 27 años y Delfina de 22 años. Ambas son fruto de su matrimonio con María Gabriela García (49).