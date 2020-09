La furia de Nacho Viale tras sufrir un accidente de tránsito: “Una persona así te puede arruinar la vida en un segundo”

Nacho Viale sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba a bordo de su moto en Palermo y descargó su furia en las redes sociales. El nieto de Mirtha Legrand fue impactado por una mujer que conducía en auto.

El accidente ocurrió cerca del mediodía de ayer en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe. Según informó diario Clarín, Viale iba en su motocicleta BMW cuando la conductora de un Peugeot 207 hizo una mala maniobra, intentó doblar a la izquierda e impactó de lleno contra el hermano de Juana Viale.

Momentos después, una ambulancia del SAME arribó al lugar y asistió al joven quien no sufrió heridas de consideración. No obstante, fue trasladado al hospital Rivadavia donde le hicieron los estudios correspondientes.

Posteriormente, en el ciclo Todo en uno, que se emite en A24, difundieron un video del accidente. “La primera pericia señala que el Peugeot dobló mal, venía por Bullrich y quería girar hacia la izquierda para tomar Santa Fe. Esto está prohibido porque la avenida Juan B. Justo es doble mano. El nieto de Mirtha venía por Santa Fe y fue embestido por el auto. Esto fue pasadas las 12,30 del mediodía. Nacho presenta politraumatismos leves”, explicó Mariana Contartess.

Algunas horas después a través de sus redes sociales, el productor habló de su estado de salud y dio algunos detalles de hecho.

“Tuve un choque muy fuerte, por culpa de la irresponsabilidad e inconsciencia de una chica que no le importo nada. Manejaba con su perro encima, dobló a la izquierda en una avenida y provocó esto”, explicó.

“No tuvo ni siquiera la delicadeza de preguntarme cómo estaba o pedirme perdón. Tampoco de acompañarme al hospital o preocuparse por mi estado”, agregó. “Una persona así de inconsciente te puede arruinar la vida en un segundo”, cerró.