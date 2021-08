La fulminante respuesta de Ángel de Brito sobre la posible incorporación de Cinthia Fernández y Yanina Latorre a “La Academia”

La semana pasada Ángel de Brito develó algunos de los nombres que la producción de Showmatch tiene en carpeta para incorporarse pronto a “La Academia”. En esa lista figuraban como convocadas dos de sus panelistas: Cinthia Fernández y Yanina Latorre.

Una vez divulgada esta información, Cinthia aseguro que la producción se había puesto en contacto con ella pero aún no tenía nada definido. Por su parte, Yanina contó que la llamaron pero que tampoco confirmó su presencia, ya que al no saber cantar no se sentiría preparada para afrontar el desafío.

Ángel de Brito le bajó el pulgar a sus panelistas. captura

Este martes el conductor de “Los Ángeles de la Mañana” se mostró activo en sus redes sociales y ante la consulta de una usuaria que le pedía su opinión respecto de la posible incorporación de las angelitas, el periodista fue tajante con su respuesta: “¿Te gustan Cinthia y Yanina en La Academia?”, le preguntaron. “No”, respondió Ángel, de manera fulminante.

“Hasta ahora son siete figuras en total”, había dicho el conductor hace unos dias, adelantando algunos nombres de esa súper lista en la que, además de las integrantes de LAM, se encuentran Rodrigo Tapari, Ariel Puchetta, Lionel Ferro y La Chipi.

“Ningún reemplazo se va a llevar buena nota por mi parte. Voy a bancar a los titulares”, escribió el jurado a través de su cuenta de Twitter, luego de que varios participantes pidieran reemplazo por trabajo o lesiones. “Cuanto acting. El público se da cuenta? Reemplazos o titulares?”, criticó el jurado.

“No bailará el caño Angela Leiva será reemplazada por Valeria Archimo”, escribió el periodista. Cabe destacar que Débora Plager es otra que no bailará el caño, lo tiene por contrato y será reemplazada por Noelia Marzol. Otra de las lesionadas es Sofía “Jujuy” Jiménez quien está siendo reemplazada por La Chipi, bailarina profesional y Barby Silenzi por Celeste Muriega.