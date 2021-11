La frase con la que Benjamín Vicuña terminó su relación con la China Suárez: “Te compré la casa para arrancar de nuevo...”

Benjamín Vicuña y la China Suárez siguen dando de qué hablar a meses de haber terminado su relación. Y es que tras el destape de la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi, el nombre de la actriz ha resonado más que nunca.

Ahora un nuevo detalle se supo de la ruptura que terminó con la relación de Vicuña y la madre de dos de sus hijos. Al parecer, el chileno tuvo un encuentro con la actriz el mismo día en que anunció su separación por redes sociales.

Tras enterarse de una primera infidelidad de parte de su pareja, el actor quiso reconstruir el vínculo, aunque eso no resultó como esperaban.

Paula Varela, panelista y periodista de Intrusos, dio detalles de lo que pasó en la charla privada que tuvo Benjamín Vicuña con la China Suárez, antes del escándalo en el que se vio envuelta en su paso por Europa.

La pareja se separó en agosto de este año, antes de que ella partiera a Europa.

Parece ser que el actor compró una nueva casa en Chacras de Murray para comenzar de cero junto a ella. Dicen que ésta casa fue un capricho de la China y que, supuestamente, fue pagada por completo y hasta el último billete por el chileno.

“Ellos venían mal. Vicuña había descubierto la infidelidad de la China con Nico Furtado. La China le dice: ‘Bueno, me voy a poner las pilas, corto’”, arrancó a contar Paula Varela.

“Luego, se entera que la China sigue con Furtado”, siguió Varela. A lo que sus compañeros sumaron el dato de que el actor de El Marginal incluso habría pasado la noche en la famosa “casa maldita” de Pilar.

‘Dijiste que te ibas a poner las pilas, que se terminaba todo. Te compré la casa para arrancar de nuevo, arrancar de cero y seguís con este pibe’, son las palabras que dijo el actor.

“Ese día la discusión fue: ‘Dijiste que te ibas a poner las pilas, que se terminaba todo. Te compré la casa para arrancar de nuevo, arrancar de cero y seguís con este pibe’”, añadió la panelista sobre su relación puertas adentro.

Lejos de apostar a una reconciliación, la China tiró todo por la borda. “Ya está, me cansé, no me importa nada. Me voy a Madrid, hacé lo que quieras”. “Ese ‘hacé lo que quieras´ fue el posteo de ‘estamos separados’ que la China ninguneó atrozmente”, cerró Paula.