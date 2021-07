La foto retro de Gastón Dalmau que se volvió viral

De adolescente, Gastón Dalmau fue uno de los más codiciados en la Argentina, sus papeles protagónicos en las tiras de Cris Morena lo posicionaron como uno de los más lindos y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Pero un día se alejó de las cámaras y a los años, se consagró ganador de “Masterchef Celebrity 2″.

El actor que vive en Estados Unidos levantó el trofeo mayor del reality de cocina y volvió a encantar al público, al que lo sigue desde siempre y al nuevo, al que se ganó por cocinar con diferentes estilos de camisas en el ciclo de Telefe.

Lo cierto es que Gastón está más activo que nunca en las redes sociales, tuvo una suba importantísima en el número de seguidores y a ellos les cuenta todo lo que le preguntan. El ex “Casi ángeles” jugó un rato con ellos a través de las historias de Instagram y las cajas de preguntas y respuestas.

“Contesto un par”, escribió con un emoji de guiñada y entre los primeros pedidos apareció uno que llenó de ternura el momento. “Una foto de cuando eras niño!”, le solicitaron y él artista no lo dudó. Dalmau subió una fotografía de cuando era pequeño, en su Coronel Suárez natal.

Se trata de una postal inédita y retro que provocó cientos de reacciones enternecedoras entre sus 1.4 millones de fanáticos en dicha red social.

Gastón Dalmau cautivó a sus fanáticos con una postal de su infancia Redes Sociales

“Estoy feliz por lo que logré. Jamás me lo hubiera imaginado. Sentí el amor de la gente, descubrí a un nuevo público. Otros se habían quedado con un personaje. Ahora me conocieron a mí: me vieron enojarme, reír, llorar. Me descubrieron. Acá no actué, no hice un personaje”, le reveló Dalmau a Teleshow en una entrevista.

Si bien está instalado en Los Ángeles junto a su perro y José, su pareja, el Gastón encaró un proyecto gastronómico en Argentina con Damián Betular. Se trata de una pastelería y café llamado “Betudal”, un nombre que combina los dos apellidos.