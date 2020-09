La foto retro de Brancatelli posando en una playa por la que fue comparado con Christian Sancho

Diego Brancatelli, conocido por ser el contradictorio y punzante periodista K de Intratables, sorprendió al compartir hace algunas semanas una foto de cuando tenía veinte años en las redes. En la imagen se lo veía con el torso tonificado, posando como todo un sex symbol en una playa.

“Mis 20 se veían así. Ma' qué Luciano Castro ni Luciano Castro. Era el Diego de Ituzaingó, pa'. Si me lo propongo vuelvo a esos bíceps (?)”, escribió el periodista en la publicación, que fue con dedicatoria a su mujer Cecilia Insinga, con quien tiene dos hijos.

Al parecer, Brancatelli, de 43 años, en su juventud era todo un galán. Y por eso las imágenes que trascendieron llamaron la atención de los medios: primero las mostraron el sábado pasado en PH: Podemos Hablar (Telefe, sábados a las 22); y ahora llegó el momento de Intratables.

Enterado de la viralización de las fotos retro de su panelista, Fabián Doman quiso indagar más al respecto. “Es la imagen impactante del día. Disputa con Christian Sancho el contrato de calzoncillos”, inició el tema, aportando un comentario irónico del escándalo del actor y modelo con la empresa de ropa interior.

Entre risas, Brancatelli se bancó el momento y, orgulloso, habló de la foto en la que posa sin remera y en traje de baño, exhibiendo una larga melena: “Eso es Gualeguaychú, espectacular. Tenía 19 o 20 años. Me das un mes y vuelvo a eso”, bromeó.

Pero sorprendió aún más a sus compañeros al contar sobre un importante ofrecimiento laboral que tuvo en su momento: “Esto nunca lo conté al aire. Ante Garmaz me ofreció desfilar”.

“O sea, Brancatelli, que tu destino iba a ser con ‘El arte de la elegancia’ de Jean Cartier, o con Ante Garmaz, o en Intratables”, comentó Doman, con sarcasmo. Y luego el periodista kirchnerista amplió su relato: “Conduje unos eventos, ahí lo conocí a Ante. No sé si me quiso levantar o me prometió de verdad, pero me dijo que tenía que ser modelo. Me pidió el teléfono porque quería hacer un casting”.