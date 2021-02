La foto más buscada: la China Suárez se mostró junto a los hijos de Pampita y revolucionó las redes

La China Suárez eligió mostrarse junto a los hijos de Pampita y de Benjamín Vicuña , lo que desató la ternura entre sus millones de seguidores. De esta manera, y al menos públicamente, la actriz dejó atrás aquel escándalo en el motorhome.

La ex Casi Ángeles festejó el Día de los Enamorados junto al actor chileno y la familia ensamblada. Todos estuvieron unidos en la Costa Atlántica para disfrutar del sol, la arena y de un hermoso atardecer. La jornada concluyó con una cena romántica a la luz de las velas.

La China Suárez junto a los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña - Instagram @sangrejaponesa

Y llegó la postal más esperada por los fanáticos de la China, Benjamín y Carolina Ardohain. Bautista, Beltrán y Benicio junto a sus hermanastros Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña. Los ocho se fotografiaron para una hermosa selfie, compartida por Eugenia Suárez en sus redes sociales.

En otra foto, la China le dedicó unas palabras a Rufina, quien andaba en caballo: “Mi amazona. Cómo te amo por Dios”.

Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré - instagram @sangrejaponesa

La China, Benjamín y Pampita: una relación fortalecida

Cuando la China anunció su tercer embarazo, fue la propia actriz quien llamó a Pampita para avisarle sobre el nuevo hermano que tendrían Bautista, Beltrán y Benicio.

“Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito”, comentó una fuente cercana a la familia.

Y así también pasó cuando Carolina volvió de sus vacaciones y se contagió de coronavirus , justo en pleno embarazo. Automáticamente, ella avisó a su exmarido de la enfermedad para resguardar a los chicos y tranquilizarlos por el obligatorio aislamiento.

“Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, se dijo entonces.