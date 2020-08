La foto de Mica Viciconte a cara lavada y plena luz del día: “La momia”

Mica Viciconte ha estado en los últimos días en el ojo de la tormenta por el positivo de coronavirus de Nicole Neumann y sus constantes peleas con la ex esposa de su novio Fabián “Poroto” Cubero. Pero mientras la modelo le envió unos audios que no hicieron más que aumentar la tensión, la panelista prefirió distender la tensión con una foto como nunca antes se la había visto.

Como ignorando las acusaciones de la mamá de Indiana, Allegra y Sienna -especialmente por las medidas legales que existen en el medio- Mica no hizo referencia al tema públicamente y sorprendió a sus seguidores de Instagram con una jugada fotografía.

En una de sus stories, la ex campeona de “Combate” lució sin una gota de maquillaje, ni ninguno de los filtros de la aplicación de las fotografías, bien al natural.

“A cara lavada... la momia jajaja”, bromeó la integrante de “El Show del Problema”, en referencia a la fotografía que resalta el color de sus ojos y su cabellera rubia.

La panelista se mostró sin una gota de maquillaje.

Según dio a conocer Yanina Latorre, Nicole había usado a Mica como intermediaria para llegar al padre de sus hijas, pero no tuvo respuesta: “Le pidió que no cuente más cosas de la vida privada de ella y de las chicas. Le puso ‘vos no sos la madre, te agradezco un montón que las cuides pero no las nombres más, no cuentes nada más porque mi hija no quiere que se sepa nada de ella’”.

“Mica no le contestó y Nicole le mandó otro audio subido de tono. No sé si la puteó pero fue más fuerte, le dijo ‘hipócrita’. Mica le manda mensajes todo el tiempo a las hijas diciendo ‘tu papá está re mal, está re triste, porque ahora que ustedes y su mamá están contagiadas no las puede ver’. Entonces, Nicole le dijo ‘¿cómo que no las puede ver? Que venga, abra la puerta, se contagie y se quede acá adentro con nosotras’”, agregó Latorre.

Esta información fue confirmada por la propia Nicole. “Sí, le mandé un audio y un mensaje escrito. No me respondió, tampoco le di lugar porque no me interesa la respuesta”.