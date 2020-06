La Floppy Peloc dio positivo de COVID-19 y reveló cómo la está pasando en aislamiento

El viernes conocimos que Lizy Tagliani tenía coronavirus y solo unas horas después, su amiga y secretaria en “El precio justo” también dio positivo en el test. Nos referimos a Fabián “La Floppy” Peloc, quien escribió en Instagram tras ser diagnosticada.

Después de pasar un fin de semana con recaudos, la mediática confió cómo fueron los días previos a contagiarse: “Estoy en mi casa, guardada y para ser sincera, me siento muy bien. Estoy tranquila y gracias a Dios no tengo síntomas pero sí siento mucho cansancio corporal. Pero eso fue más los días anteriores; hoy me siento más entera”.

Floppy está aislada desde el domingo 13 aunque el diagnóstico lo recibió hace tres días atrás: “Este fue así: el sábado 13 grabamos el programa del lunes 15 y cuando volví a mi casa, me sentí un poco cansado pero me puse a limpiar. Como no me ayuda nadie por la cuarentena, me puse a limpiar solo, se hicieron las 7 y media de la tarde y me fui a dormir una siesta pero pasé de largo y me desperté recién a las 5 y media de la mañana del domingo. Pasé de largo, tenía sueño y estaba medio perseguido porque le había dado positivo a Insaurralde y tenía el terror de contagiarme porque Jésica Cirio trabaja en el canal. Si bien no tenemos contacto con ella ni con la producción de ‘La Peña de Morfi', me había quedado asustado”.

Según su relato, el lunes feriado se despertó con un llamado telefónico de dos personas del canal, quienes le comunicaron que había un caso sospechoso de coronavirus en el canal y que tenían que activar el protocolo. «Me pidieron que no saliera de mi casa, el miércoles por la mañana fueron dos médicos a hacerme un hisopado por nariz y por boca. Finalmente, el viernes me llamaron del canal junto con la médica por videoconferencia para decirme que había dado positivo. De los nervios me largué a llorar porque soy muy sensible en ese sentido”, expresó.

A diferencia de Martín Insaurralde, por ejemplo, la amiga de Lizy es asintomática y no tiene dolores corporales: “No me dieron nada para tomar. No me siento mal, estoy bien y estoy por Whatsapp en contacto con la doctora del canal, que me transmite tranquilidad y me saca dudas. Jamás tuve fiebre, no tuve tos, no perdí el gusto. Solo tuve un poco de cansancio, como eso que sentís cuando te está por venir una gripe. Pero nada más que eso. Voy por el día 8 de encierro, esta semana me hago otro hisopado y luego un tercero. Si los dos hisopados me dan negativo, ya está”.

Y sobre “El precio justo” reveló: “El programa sigue saliendo grabado, tenemos que cumplir la cuarentena y como nos contagiamos todos, volveremos inmunizados. Estoy muy agradecido con el canay mis compañeros porque están muy presentes y me acompañan con mucho cariño en este proceso”.