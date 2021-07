La filosa respuesta de Graciela Alfano a Silvina Escudero sobre su amuleto para “protegerla”

“Esas dos personas estaban burlándose de mi persona, regodeándose y mirándome a mí…”, contaba Graciela Alfano cuando fue invitada en Los Mammones. Esa misma noche estaba también presente Silvina Escudero, y si se vuelve 15 años atrás, fue ella con quien Matías Alé salió luego de dejar a la famosa ex vedette. En el programa, ambas se cruzaron por este mismo tema.

“Yo soy una mujer, pero al ser una diva, tengo un ego, pero no cómo que salgo y digo: ‘Soy la Alfano’. Pero cuando alguien, como es tu ex, te rompe el orgullo, te rompe tu carrera, se regodea, como diciendo: ‘Me acuesto con cualquiera, sos una vieja de mierda’... Fue una cosa espantosa, de una misoginia que no tenía perdón”, dijo Alfano, dando a entender que a pesar de los años, era una herida cuya cicatriz permanecía.

Acto seguido, explicó que con Escudero todo estaba bien, solo que en ese momento se había hecho “la banana”. “Estás muerto por adentro, pero vos decís: ‘No, soy la mejor de todas’. En ese momento yo sufría realmente mucho. Me pareció que abrirme y contarle al público, que siempre estuvo conmigo, la verdad de lo que yo pasaba”.

Al instante, la bailarina coincidió con ella: “Yo me quedo con las palabras de Graciela. Me acuerdo que vino a La Cocina del Show y me pidió disculpas, porque yo también la pasé muy mal en esos momentos. Caducó, ya pasó hace 15 años”. Incluso el programa terminaba muy bien, con Jey Mammon diciendo: “Las quiero aplaudir a las dos porque pusieron mucha onda y no pasó nada”. Pero en realidad, eran solo apariencias.

El amuleto rojo de Silvina

En Intrusos contaron que Escudero había apelado a un reconocido amuleto para evitar todo tipo de envidia. “Se puso cinta, se puso pulsera roja”, dijo Rodrigo Lussich remarcando el hecho de la cinta roja. Luego agregó: “Un pantalón rojo, los labios bien rojos... ¡y dicen que hasta la bombacha era roja! Todo rojo”.

Marcela Baños se contactó con ella y le consultó, a lo que la bailarina le respondió: ”¿Cómo se dieron cuenta? Están en todas”. Pero fue la respuesta de su rival lo que sorprendió.

“Solo una burra puede creer que una cinta le va a solucionar sus problemas. Yo tengo una fórmula mejor: que le crezca el cerebro”, puso muy picante Alfano, dejando en claro lo que piensa de Escudero.