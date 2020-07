¿La familia se agranda?: Sabrina Garciarena confesó que le gustaría adoptar un hijo junto a Germán Paoloski

A escasos meses de la llegada de la tercera hija, Mía, de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski hay alegría en el hogar. A tal punto que la actriz apuesta a un cuarto hijo pero aclaró que le gustaría adoptar.

Según publicó la revista Ciudad Magazine, la actriz se sinceró sobre su maternidad. Aseguró que luego de tener a sus dos primeros niños: León (6) y Beltrán (3) creía que no tendría más hijos. Sin embargo, el haber crecido entre mujeres la influía para sentir que faltaba alguien más en su familia.

“Dos es un número espectacular y lo que me pasaba es que faltaba alguien más. Yo me crié con mujeres, podría haber salido otro niño. Me la jugué pero estuve un año pensando si tenía ganas de tener otro hijo”, inició el relato explicando cómo llegó a tener a Mía.

Sobre el momento actual, tras ser la madre de tres aseguró que se siente conforme y satisfecha al igual que su marido. “Yo creo que ya está bien. Las posibilidades de tener otro bebé es posible pero no creo que ni Germán ni yo queramos otro”, apuntó.

Sin embargo, Sabrina abrió la posibilidad de sumar a otro pequeño al clan siempre que sea mediante una adopción. “De querer otro hijo creo que me darían ganas de adoptar también”, agregó sobre la posibilidad de un cuarto niño.

Finalmente reflexionó sobre las costumbres de otros tiempos y lo que actualmente es posible. “Tener tantos hijos, creo que ya está. Para una mujer es muy difícil. La posibilidad de tener otra persona…tampoco está hablado el tema de la adopción. Estamos bien como estamos ahora”, aclaró.